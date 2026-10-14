İsmail Kartal'dan Aston Villa maçı sonrası açıklama! "Hepimize ders oldu"

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında deplasmanda Aston Villa ile karşılaşan Fenerbahçe, sahadan 6-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

Sarı lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLERİ

İsmail Kartal: "Maça baktığınız zaman, maçın hakkı bu değil. Futbol... En yüksek seviyede mücadele ediyorsunuz. Bu kadar yüksek seviyede bu kadar basit pas hataları yapmamak gerekiyor. Yapınca çok çabuk cezalandırıyorlar. Bu maç böyle oldu."

"BU SEVİYEDE BU KADAR PAS HATALARI..."

"Bu seviyede bu kadar pas hataları yapmamak gerekiyor. Çok önemli dersler çıkardık buradan. Hepimize büyük ders oldu. Bu kabul edilebilir sonuç, skor değil Fenerbahçe camiası adına."

"ÖZÜR DİLERİZ"

"2-3 gün sonra çok önemli bir lig maçımız var. Bunu bir kenara bırakıp Alanyaspor maçına hazırlanmalıyız. Bu skor nedeniyle camiamızdan, taraftarlarımızdan özür dileriz." dedi.

"KANTE İLE KONUŞTUK, İYİ OLMADIĞINI SÖYLEDİ"

Devre arasında N'Golo Kante'yi oyuna almak istediklerini ancak tecrübeli orta saha oyuncusunun iyi hissetmediğini söylemesiyle değişiklikten vazgeçtiklerini söyleyen tecrübeli teknik adam, "1, 2 değişiklik yapacaktık. Kante ile konuştuk, iyi olmadığını söyledi. Mecburen yapamadık. 5, 10 dakika daha geçsin ondan sonra yaparız dedik. Ama 62'nci dakikaya kadar takım iyi reaksiyon verdi. Her şey gayet güzel, yolunda gidiyordu. Sonra tekrar yaptığımız hatadan dolayı penaltı gol olunca oyun koptu" diye konuştu.

"TARAFTARLARIMIZA BU MAĞLUBİYETİ UNUTTURMAK İSTİYORUZ"

Hafta sonunda oynayacakları Alanyaspor maçını kazanarak, bu mağlubiyeti unutturmak istediklerini belirten Kartal, şöyle konuştu:

"Bunu unutmalıyız. Önümüzde Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağımız maçlar var. Biz 3 gün sonra Alanyaspor maçını kendi evimizde oynayacağız. O maçı kazanıp, taraftarlarımıza bu mağlubiyeti unutturmak istiyoruz."

"KANTE OYNARSAM RİSK OLABİLİR, TAKIMA YÜZDE 100'ÜMÜ VEREMEM DEDİ"

Kante'yi oyuna alarak orta sahaya bir dinamizm katmak istediklerini ancak Kante'nin oynamam risk olur dediğini yineleyen Kartal, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kante'yi merkeze alıp, bir kan değişikliği yapıp, dinamizm getirip, daha az pas hatası yapabilecek daha tecrübeli bir oyuncuyu sokarak, orayı tutmak, oraya sahip olacak bir oyuncu sokmak istedik. Ama kendisinin yüzde 100 hazır olmadığını, oynarsam risk olabilir, takıma yüzde 100'ümü veremem dedi. Öyle deyince biraz daha oynayalım dedik. Sonrasında oraya Bartuğ'u aldık. Bir de Levent vardı 6, 8 oynayacak. Bu şekilde değişiklik yapmayı planlamıştık. 62'nci dakikada bir hata olunca değişikliği mecburen yaptık. İlk devre takım gerekli reaksiyonu gösterdi. Pozisyonları üreterek girdik, hatadan kaynaklanmadı. Biz değerlendiremedik, rakibimiz değerlendirdi içeri 3-0 mağlup girdik. İkinci devre üstüne bir hata daha olunca maalesef böyle bir hata oldu." dedi.