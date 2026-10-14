Her Maç Final

Çaykur Rizespor maçıyla birlikte formasına kavuşan Asensio, “Takıma döndüğüm için çok mutluyum. Her maç bizim için bir final. Çalışmalarımız meyvelerini veriyor” dedi
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2026 06:50
22 Ağustos'ta oynanan Konyaspor maçında sakatlanan ve yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalan Marco Asensio, milli arada takıma katıldı. Sakatlığını atlatmasının ardından Çaykur Rizespor maçıyla birlikte sahalara geri dönen İspanyol oyuncu, 11'de başladığı mücadelede takımının ilk golünü attı. Formasına kavuştuğu için mutlu olduğunu belirten matador, FB TV'ye yaptığı açıklamada ise; "Takıma geri döndüğüm için çok mutluyum. Tekrardan takım arkadaşlarımla olmak için çok istekliydim. Sahalardan uzak kalmak her Zaman zordur, çünkü takım arkadaşlarınızla olup onlara yardım etmek ve onlarla olmak isterseniz. Açıkçası çok mutluyum. Yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Çünkü biliyoruz ki oynayacağımız her maç bizim için bir final. Çalışmalarımız meyvelerini veriyor" ifadelerini kullandı.