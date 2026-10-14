CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Fenerbahçe Her Maç Final

Her Maç Final

Çaykur Rizespor maçıyla birlikte formasına kavuşan Asensio, “Takıma döndüğüm için çok mutluyum. Her maç bizim için bir final. Çalışmalarımız meyvelerini veriyor” dedi

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2026 06:50
Her Maç Final
22 Ağustos'ta oynanan Konyaspor maçında sakatlanan ve yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalan Marco Asensio, milli arada takıma katıldı. Sakatlığını atlatmasının ardından Çaykur Rizespor maçıyla birlikte sahalara geri dönen İspanyol oyuncu, 11'de başladığı mücadelede takımının ilk golünü attı. Formasına kavuştuğu için mutlu olduğunu belirten matador, FB TV'ye yaptığı açıklamada ise; "Takıma geri döndüğüm için çok mutluyum. Tekrardan takım arkadaşlarımla olmak için çok istekliydim. Sahalardan uzak kalmak her Zaman zordur, çünkü takım arkadaşlarınızla olup onlara yardım etmek ve onlarla olmak isterseniz. Açıkçası çok mutluyum. Yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Çünkü biliyoruz ki oynayacağımız her maç bizim için bir final. Çalışmalarımız meyvelerini veriyor" ifadelerini kullandı.
Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Kartal'dan flaş değişiklik! İşte F.Bahçe'nin A. Villa maçı 11'i
Dış basın: Barça, İstanbul ateşini söndürdü!
DİĞER
Büyük acı! Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar’ın 3 yaşındaki yeğeni hayatını kaybetti!
CHP ile Yeni Parti’nin milyonluk hesaplaşması yargı yolunda: Özgür Özel’e sahtecilik iddiasıyla suç duyurusu hazırlığı
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ülke puanı güncellendi!
F.Bahçe'nin orta saha listesi ortaya çıktı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Marca'dan Lemina'ya Yamal göndermesi! Marca'dan Lemina'ya Yamal göndermesi! 01:47
Marca'dan Lemina'ya Yamal göndermesi! Marca'dan Lemina'ya Yamal göndermesi! 01:47
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları 01:42
G.Saray-Barcelona maçının golleri! G.Saray-Barcelona maçının golleri! 01:27
Şampiyonlar Ligi'nde puan durumu! F.Bahçe ve G.Saray... Şampiyonlar Ligi'nde puan durumu! F.Bahçe ve G.Saray... 01:27
Buruk'tan Barcelona maçı sonrası açıklamalar! Buruk'tan Barcelona maçı sonrası açıklamalar! 01:27
Daha Eski
G.Saray evinde Barcelona'ya kaybetti! G.Saray evinde Barcelona'ya kaybetti! 01:27
Dış basın: Barça, İstanbul ateşini söndürdü! Dış basın: Barça, İstanbul ateşini söndürdü! 01:27
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları 01:41
Nübel'den dikkat çeken itiraf! Nübel'den dikkat çeken itiraf! 01:27
Unai Emery: Fenerbahçe'nin çok deneyimli oyuncuları var Unai Emery: Fenerbahçe'nin çok deneyimli oyuncuları var 01:27
Oulai transferinde sıcak gelişme! G.Saray... Oulai transferinde sıcak gelişme! G.Saray... 01:27