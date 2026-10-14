Fenerbahçe'de Aston Villa maçı öncesi sakatlık şoku! Yıldız oyuncu kadroda yok

Sarı-Lacivertliler, 14 Ekim Çarşamba günü UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta mücadelesinde Aston Villa ile karşılaşacak. Kritik maç öncesi Fenerbahçe'de sakatlık şoku yaşandı. İspanyol yıldız Asensio'nun kadroda olamayacağı bildirildi.

İŞTE O AÇIKLAMA:

"Aston Villa karşılaşması öncesinde futbolcularımızın sağlık durumları, sağlık ekibimiz ve teknik heyetimiz tarafından değerlendirilmiştir.

Son karşılaşmada aldıkları darbelere bağlı olarak Marco Asensio ve N'Golo Kanté'nin diz bölgelerinde, Romelu Lukaku'nun ise baldır bölgesinde reaksiyon tespit edilmiştir.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, Marco Asensio'nun rehabilitasyon sonrası maç sürelerinin kademeli olarak artırılmasını öngören programı da dikkate alınarak tedbir amaçlı kadroda yer almamasına; N'Golo Kanté ve Romelu Lukaku'nun ise maç kadrosuna dahil edilmesine karar verilmiştir.

Fenerbahçe Spor Kulübü"