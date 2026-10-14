PREMIER LİG VE TRANSFER... "Premier Lig'de birkaç arkadaşım var. Ve tabii ki, dünyanın en iyi liglerinden biri, hatta belki de en iyisi. Ben İngilizim, bu yüzden her zaman gelişmelerden haberdar olurum. Bence doğru kulüp ve doğru zaman olursa, gelecekte neler olabileceğini asla bilemezsiniz."