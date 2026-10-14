Fenerbahçe'de Archie Brown'dan transfer açıklaması!
Fenerbahçe'de Aston Villa maçı öncesi İngiliz basınına açıklamalarda bulunan Archie Brown, kritik mücadeleye dair değerlendirmelerde bulundu. 24 yaşındaki yıldız oyuncu ayrıca gelecekte Premier Lig'e olası bir transferiyle ilgili konuştu. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2026 16:43
MİLLİ TAKIM SÖZLERİ
"Şampiyonlar Ligi, kulüp futbolunun zirvesidir. Eğer o seviyede performans sergileyebilirseniz, umarım bu, milli takım antrenörlerine 'evet, milli takımı için performans sergilemeye hazır' mesajını verir. Kendime ve yapabileceklerime inanıyorum. Sadece performansımı sürdürmem gerekiyor."
"Futboldan ne isterseniz isteyin, ister kadroya girmek olsun, ne olursa olsun, tek cevap iyi oynamaktır. Futbolun zirvesi ülkenizi temsil etmektir. Yapmam gereken çok iş var ve Allah'ın izniyle sonunda oraya ulaşacağım."
"HER MAÇ AYRI BİR FIRSAT"
"Kimseye karşı oynarken kendimizi daha aşağıda hissetmiyoruz. Bu, herhangi bir maça yaklaşmanın doğru yolu değil. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığım ilk sezonum, bu yüzden her maç kendimi göstermek için bir fırsat."
PREMIER LİG VE TRANSFER...
"Premier Lig'de birkaç arkadaşım var. Ve tabii ki, dünyanın en iyi liglerinden biri, hatta belki de en iyisi. Ben İngilizim, bu yüzden her zaman gelişmelerden haberdar olurum. Bence doğru kulüp ve doğru zaman olursa, gelecekte neler olabileceğini asla bilemezsiniz."
F.BAHÇE FORMASIYLA PERFORMANSI
Temmuz 2025'te Fenerbahçe'ye imza atan Archie Brown, sarı-lacivertli formayla bugüne dek 49 resmi karşılaşmada görev aldı.
Yıldız sol bek bu karşılaşmalarda 7 kez ağları sarsarken 8 asist katkısı sundu.
İngiliz oyuncunun Aston Villa'ya karşı oynanacak kritik karşılaşmaya ilk 11'de başlaması bekleniyor.
👉🏻İŞTE F.BAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ
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