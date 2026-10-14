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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Fenerbahçe Fenerbahçe'de Archie Brown'dan transfer açıklaması!

Fenerbahçe'de Archie Brown'dan transfer açıklaması!

Fenerbahçe'de Aston Villa maçı öncesi İngiliz basınına açıklamalarda bulunan Archie Brown, kritik mücadeleye dair değerlendirmelerde bulundu. 24 yaşındaki yıldız oyuncu ayrıca gelecekte Premier Lig'e olası bir transferiyle ilgili konuştu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2026 16:43
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Fenerbahçe'de Archie Brown'dan transfer açıklaması!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin deplasmanda İngiliz ekibi Aston Villa ile karşı karşıya geleceği karşılaşma öncesi dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

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Fenerbahçe'de Archie Brown'dan transfer açıklaması!

Kritik mücadele öncesi Archie Brown, Ada basınından The Sun'a konuştu. İngiliz futbolcunun Premier Lig'e transferine ilişkin sözleri gündem oldu. İşte o ifadeler...

Fenerbahçe'de Archie Brown'dan transfer açıklaması!

"UMARIM GÜZEL BİR GÖSTERİ SUNABİLİRİM"

"Villa Park, büyüdüğüm yere sadece 20 dakika uzaklıkta, bu yüzden tüm sevdiklerimin tribünde olması gerçekten çok güzel olacak. Umarım gidip onlara güzel bir gösteri sunabilirim. Onlara patlamış mısır getirmelerini söyleyeceğim."

Fenerbahçe'de Archie Brown'dan transfer açıklaması!

MİLLİ TAKIM SÖZLERİ

"Şampiyonlar Ligi, kulüp futbolunun zirvesidir. Eğer o seviyede performans sergileyebilirseniz, umarım bu, milli takım antrenörlerine 'evet, milli takımı için performans sergilemeye hazır' mesajını verir. Kendime ve yapabileceklerime inanıyorum. Sadece performansımı sürdürmem gerekiyor."

Fenerbahçe'de Archie Brown'dan transfer açıklaması!

"Futboldan ne isterseniz isteyin, ister kadroya girmek olsun, ne olursa olsun, tek cevap iyi oynamaktır. Futbolun zirvesi ülkenizi temsil etmektir. Yapmam gereken çok iş var ve Allah'ın izniyle sonunda oraya ulaşacağım."

Fenerbahçe'de Archie Brown'dan transfer açıklaması!

"HER MAÇ AYRI BİR FIRSAT"

"Kimseye karşı oynarken kendimizi daha aşağıda hissetmiyoruz. Bu, herhangi bir maça yaklaşmanın doğru yolu değil. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığım ilk sezonum, bu yüzden her maç kendimi göstermek için bir fırsat."

Fenerbahçe'de Archie Brown'dan transfer açıklaması!

PREMIER LİG VE TRANSFER...

"Premier Lig'de birkaç arkadaşım var. Ve tabii ki, dünyanın en iyi liglerinden biri, hatta belki de en iyisi. Ben İngilizim, bu yüzden her zaman gelişmelerden haberdar olurum. Bence doğru kulüp ve doğru zaman olursa, gelecekte neler olabileceğini asla bilemezsiniz."

Fenerbahçe'de Archie Brown'dan transfer açıklaması!

F.BAHÇE FORMASIYLA PERFORMANSI

Temmuz 2025'te Fenerbahçe'ye imza atan Archie Brown, sarı-lacivertli formayla bugüne dek 49 resmi karşılaşmada görev aldı.

Fenerbahçe'de Archie Brown'dan transfer açıklaması!

Yıldız sol bek bu karşılaşmalarda 7 kez ağları sarsarken 8 asist katkısı sundu.

Fenerbahçe'de Archie Brown'dan transfer açıklaması!

İngiliz oyuncunun Aston Villa'ya karşı oynanacak kritik karşılaşmaya ilk 11'de başlaması bekleniyor.

👉🏻İŞTE F.BAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

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