Aston Villa - Fenerbahçe maçı canlı skor ekranı için tıklayınız!

Aston Villa - Fenerbahçe maçı canlı takip et! Fenerbahçe'nin Aston Villa deplasmanındaki Şampiyonlar Ligi mücadelesi bu akşam TRT 1'den yayınlanacak. Fenerbahçe, İngiltere deplasmanında galibiyet ararken Aston Villa ise taraftarı önünde puan kazanmayı hedefliyor. Karşılaşma öncesinde maçın yayın bilgileri ve TRT 1 canlı izle ekranı futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Karşılaşmayı televizyondan veya internet üzerinden izlemek isteyen futbolseverler, TRT 1 canlı maç izleme ekranını araştırıyor. Aston Villa - Fenerbahçe maçı saat 22.00'de başlayacak. İşte TRT 1 canlı izle bağlantısı ve güncel HD frekans bilgileri…

ASTON VILLA - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Aston Villa - Fenerbahçe maçı, 14 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak.

ASTON VILLA - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Aston Villa - Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi karşılaşması TRT 1'den canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

308. AVRUPA MAÇI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Çarşamba günü İngiltere'nin Aston Villa ekibine konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 308. karşılaşmasına çıkacak. Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında geride kalan 307 müsabakada 122 galibiyet elde ederken 68 beraberlik aldı. Sahadan 117 kez mağlup ayrılan Fenerbahçe, 307 mücadelede rakip fileleri 418 kez havalandırdı, kalesinde 427 gol gördü.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 42. MAÇ

Fenerbahçe, Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonunda 42. müsabakasını oynayacak. Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 41 karşılaşmada 11 galibiyet elde ederken 7 beraberlik, 23 yenilgi yaşadı. İstanbul temsilcisi, rakip filelere 43 gol atarken kalesinde 71 gole engel olamadı.

ASTON VILLA İLE 4. RANDEVU

Fenerbahçe, Aston Villa ile 4. kez karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, rakibiyle daha önce oynadığı 3 müsabakayı da kaybetti. 1977-1978 sezonunda UEFA Kupası'nda eşleşen iki takımın mücadelesinde 14 Eylül 1977'de oynanan maçı Aston Villa sahasında 4-0 kazandı. 28 Eylül 1977'de İstanbul'da oynanan rövanş müsabakasından da İngiliz ekibi 2-0 galip ayrıldı. İki takım geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde eşleşti. Kadıköy'de oynanan mücadeleyi Aston Villa 1-0 galip tamamladı. İki takımın arasındaki 3 maçı da İngiliz ekibi kazanırken, Fenerbahçe bu maçlarda gol atamadı.

TRT 1 GÜNCEL FREKANS BİLGİLERİ 2026

Fenerbahçe'nin Aston Villa deplasmanındaki Şampiyonlar Ligi mücadelesi bu akşam TRT 1'den yayınlanacak. Karşılaşmayı televizyondan veya internet üzerinden izlemek isteyen futbolseverler, TRT 1 canlı maç izleme ekranını araştırıyor. Aston Villa - Fenerbahçe maçı saat 22.00'de başlayacak. İşte TRT 1 canlı izle bağlantısı ve güncel HD frekans bilgileri…

Uydu: Türksat 4A (42° Doğu)

Türksat 4A (42° Doğu) Frekans: 11958 MHz

11958 MHz Polarizasyon: V - Dikey

V - Dikey Sembol oranı: 27500

27500 FEC: 5/6

5/6 Yayın türü: HD

TRT 1 HD ŞİFRESİZ NASIL İZLENİR?

Aston Villa - Fenerbahçe maçını TRT 1 üzerinden izlemek isteyenler, televizyonlarından veya uydu alıcılarından TRT 1 kanalını açabilir. Kanal bulunamıyorsa cihazın kanal arama menüsünden frekans bilgileri girilerek yeniden tarama yapılabilir.

TRT 1 FREKANS AYARI NASIL YAPILIR?

TRT 1 kanalını uydu üzerinden bulamayan izleyiciler şu adımları uygulayabilir:

Televizyon veya uydu alıcısının kurulum menüsünü açın. Uydu ayarlarından Türksat 4A'yı seçin. Frekans bölümüne 11958 MHz değerini girin. Polarizasyonu V (Dikey) olarak ayarlayın. Sembol oranını 27500, FEC değerini 5/6 olarak seçin. Kanal taramasını başlatıp bulunan kanalları kaydedin.

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