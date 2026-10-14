Fenerbahçe İngiltere'de Aston Villa'ya farklı mağlup!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında İngiltere temsilcisi Aston Villa'ya konuk oldu. Sarı lacivertliler zorlu mücadeleden 6-0'lık yenilgiyle ayrıldı. Aston Villa'nın galibiyet golleri 12. dakikada Johan Manzambi, 31 ile 39. dakikalarda Nicolas Jackson ve 68 ile 72. dakikalarda Rose Barkley ve 90. dakikada Tammy Abraham'dan geldi.

Bu sonuçla Fenerbahçe, Devler Ligi'nde 2 maç sonunda 1 puanda kaldı. Aston Villa ise 6 puana yükseldi.

İSMAİL KARTAL'DAN 3 DEĞİŞİKLİK!

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Trendyol Süper Lig'de son oynadıkları Çaykur Rizespor maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 3 değişiklik yaptı. Deneyimli teknik adam, Villa Park'ta oynanan müsabakada Çaykur Rizespor maçında ilk 11'de görevlendirdiği Marco Asensio'yu sakatlığı nedeniyle kadroya almadı. 65 yaşındaki çalıştırıcı, yine sakatlık nedeniyle N'Golo Kante'yi kadroya alırken, ilk 11'de görevlendirmedi. Kartal, Kerem Aktürkoğlu'nu da rotasyonda değerlendirdi. İsmail Kartal, bu isimlerin yerine İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci ve Oğuz Aydın'ı ilk 11'de oynattı.

Aston Villa karşısında kalede Ederson görev yaparken, dörtlü savunmayı Nelson Semedo, Milan Skriniar, Nathan Ake ve Archie Brown oluşturdu. Savunmanın önünde İsmail Yüksek ile Matteo Guendouzi görev alırken, hücum hattında Mason Greenwood, İrfan Can Kahveci ve Oğuz Aydın yer aldı. Fenerbahçe, gol yollarında ise Vedat Muriç'e güvendi.

İKİ EKSİK

Fenerbahçe, Aston Villa karşısında 2 oyuncusundan yararlanamadı. Sarı-lacivertlilerde uzun süreli sakatlığı nedeniyle İngiltere'ye getirilmeyen Mert Müldür ile sağlık ekibinin tavsiyesiyle kamp kadrosunda bulunan ama kadroya alınmayan Marco Asensio, zorlu deplasmanda takımlarını yalnız bıraktı.

KANTE VE LUKAKU, SAKATLIKLARINA RAĞMEN KADRODA YER ALDI!

Fenerbahçe'nin yıldız isimleri N'Golo Kante ile Romelu Lukaku, sakatlık yaşamalarına rağmen kadroda yer aldı. Sağlık ekibi ve teknik heyet tarafından sağlık durumları değerlendirilen Kante ve Lukaku, maç kadrosuna alınırken, Belçikalı golcü oyuna dahil oldu.

TRİBÜNLER İSMAİL KARTAL'I İSTİFAYA DAVET ETTİ

Fenerbahçeli taraftarlar, farkın açılmasının ardından teknik direktör İsmail Kartal'ı istifaya davet etti.

Müsabakanın 78. dakikasında sarı-lacivertli tribünler, İsmail Kartal'a tepki göstererek deneyimli çalıştırıcının istifasını istedi.

BU SEZON İLK KEZ KALESİNDE 2'DEN FAZLA GOL GÖRDÜ

Fenerbahçe, bu sezon ilk kez kalesinde 2'nin üzerinde gol gördü.

İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertliler, Aston Villa maçı öncesinde ligde ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7'şer olmak üzere toplam 14 resmi müsabakaya çıktı.

Şampiyonlar Ligi elemelerinde 6, lig aşamasında ise 1 maç oynayan Fenerbahçe, bu mücadelelerde kalesinde en fazla 1 gol gördü.

Fenerbahçe, ligde ise mağlup olduğu 2 karşılaşmada da kalesinde 2'şer gol görmüştü.

Sarı-lacivertliler, bu sezon 15. resmi maçına Aston Villa deplasmanında çıkarken, kalesinde 6 gol gördü.

YAKLAŞIK 3 YIL SONRA YİNE AVRUPA'DA FARKLI MAĞLUBİYET

Fenerbahçe, yaklaşık 3 yıl sonra yine bir Avrupa maçında farklı mağlubiyet yaşadı.

2023-2024 sezonunda 30 Kasım 2023 tarihinde yine teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Nordsjaelland'a konuk olan sarı-lacivertliler, rakibine 6-1 mağlup olmuştu.

Fenerbahçe, yaklaşık 3 yıl sonra bu kez Aston Villa deplasmanında kalesinde 6 gol gördü.

ASTON VİLLA'YA YİNE MAĞLUP

Fenerbahçe, Aston Villa ile yaptığı 4. maçında da mağlubiyet yaşadı.

1977-1978 sezonunda UEFA Kupası'nda eşleşen iki takımın mücadelesinde 14 Eylül 1977'de oynanan maçı Aston Villa sahasında 4-0 kazandı. 28 Eylül 1977'de İstanbul'da oynanan rövanş müsabakasından da İngiliz ekibi 2-0 galip ayrıldı.

İki takım geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde eşleşti. Kadıköy'de oynanan mücadeleyi Aston Villa 1-0 galip tamamladı.

İki takımın arasındaki 4. maçı da Aston Villa 6-0 kazanırken, sarı-lacivertliler rakibine gol atamadan 4. yenilgisini yaşadı.

İSMAİL YÜKSEK'İN TOP KAYIPLARI PAHALIYA MAL OLDU

Fenerbahçe'de İsmail Yüksek, ilk yarıda yaptığı top kayıplarıyla tepki topladı.

Sarı-lacivertli takım ilk yarıda kalesinde 3 gol görürken, bu gollerin 2'si İsmail Yüksek'in top kayıplarıyla geldi.

Öte yandan İsmail, Aston Villa'nın penaltıdan attığı 4. golde penaltıya sebebiyet veren müdahaleyi yaptı.

İSMAİL KARTAL, 70'TE 3 DEĞİŞİKLİK YAPTI

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 69. dakikada Aston Villa'nın 4-0 öne geçmesinin ardından değişikliğe gitti.

Deneyimli çalıştırıcı, 3 değişiklik birden yaparken, Greenwood'un yerine Nene, Muric'in yerine Lukaku, İsmail Yüksek'in yerine ise Bartuğ Elmaz oyuna dahil edildi.

OĞUZ DİREĞİ GEÇEMEDİ

Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Oğuz Aydın, önemli bir pozisyonda direğe takıldı.

İlk yarının sarı-lacivertliler adına en etkili performansına imza atan Oğuz'un 34. dakikadaki şutunda top üst direğe çarparak auta gitti.

GREENWOOD'A İNGİLİZ TRİBÜNLERİNDEN TEPKİ

Fenerbahçe'nin İngiliz futbolcusu Mason Greenwood, Aston Villa deplasmanında tepki gördü.

Yıldız oyuncu, topu ayağına her aldığında Aston Villa taraftarı ıslıklarla oyuncuya tepki gösterdi.

FENERBAHÇELİ TARAFTARLAR TAKIMLARINI YALNIZ BIRAKMADI

Fenerbahçeli taraftarlar, Aston Villa maçında takımlarını yalnız bırakmadı. Sarı-lacivertliler, taraftar toplanma alanında buluşmalarının ardından güvenlik eşliğinde stada hareket etti. Yaklaşık 1800 sarı-lacivertli taraftar, Villa Park'ta takımlarını destekledi.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

Manzambi'nin attığı golle Aston Villa, temsilcimiz Fenerbahçe karşısında 1-0 öne geçti. #UCL https://t.co/1ueoh6815u — TRT Spor (@trtspor) October 14, 2026

Nicolas Jackson'ın golüyle Aston Villa farkı 2'ye çıkardı. #UCL https://t.co/dC3GSMZian — TRT Spor (@trtspor) October 14, 2026

Nicolas Jackson, Aston Villa'yı 3-0 öne geçirdi. #UCL https://t.co/dTVzk1NX6B — TRT Spor (@trtspor) October 14, 2026

Ross Barkley'in penaltıdan attığı golle fark 4'e çıktı. #UCL https://t.co/F2Euqh4rEJ — TRT Spor (@trtspor) October 14, 2026

Ross Barkley'in vuruşunda savunmaya çarpan top ağlara gitti. #UCL https://t.co/UKtszvNZ5P — TRT Spor (@trtspor) October 14, 2026