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Anasayfa Fenerbahçe Devler Ligi’nde 42. mücadele

Devler Ligi’nde 42. mücadele

Sarı-lacivertliler, Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonunda bugün 42. müsabakasını oynayacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2026 06:50
Devler Ligi’nde 42. mücadele

Sarı-lacivertliler, Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonunda bugün 42. müsabakasını oynayacak. Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan 41 karşılaşmada 11 galibiyet elde ederken 7 beraberlik, 23 yenilgi yaşadı. Temsilcimiz, rakip filelere 43 gol atarken kalesinde 71 gole engel olamadı.

2007-08'de çeyrek final

Şampiyonlar Ligi'ne ilk kez 1996-97 sezonunda katılan Fenerbahçe, daha sonra sırasıyla 2001- 02, 2004-05, 2005-06, 2007-08 ve 2008-09 sezonlarında grup aşamasında ter döktü. Sarı-lacivertliler, 2007- 08'de Arthur Zico yönetiminde Chelsea'yle çeyrek final oynadı ve elendi.

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