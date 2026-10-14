Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery: Fenerbahçe 6 gol yemeyi hak etmedi!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe, Aston Villa deplasmanında 6-0'lık skorla mağlup oldu. Maçın ardından Unai Emery açıklamalarda bulundu.

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"Genel olarak çok iyi bir maçtı. Hâlâ iyileştirilmesi gereken noktalar var. Bizim için güçlü bir sonuç oldu. Belki de Fenerbahçe o altı gol yemeyi hak etmedi. İleriye doğru devam etmeliyiz. Bu, bizim için bir güven kaynağı. Diğer oyuncuların özgüvenini artırmak ve sahada süre almalarını sağlamak için bazı değişiklikler yaptık. Bugün yaptıklarımız harikaydı. Şampiyonlar Ligi çok zorlu bir turnuva. "Arka alana sızma gücü var. Nicholas Jackson, geriye çekilip takıma yardım da edebiliyor. Hücum ederken onun her zaman ceza sahasında olmasına ihtiyacımız var. Brian Madjo da artık oynamaya hazır. Jackson bizim forvetimiz. Johan Manzambi çok iyi bir oyuncu. Çok iyi bir insan. Çok profesyonel. Çok iyi bir takım arkadaşı. Takıma uyumunu çok iyi sağladı." dedi.