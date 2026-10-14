Aston Villa-Fenerbahçe maçını takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Fenerbahçe, lig aşamasının ikinci haftasında İngiliz temsilcisi Aston Villa'ya konuk olacak. İlk maçında Roma ile berabere kalan sarı-lacivertliler, zorlu deplasmanda galibiyet arayacak. Aston Villa ise Club Brugge karşısında aldığı galibiyetin ardından sahaya çıkacak. Futbolseverler, "Aston Villa - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusuna yanıt ararken iki takımın muhtemel 11'leri de merak ediliyor. İşte karşılaşmanın saati, yayın bilgileri, eksik oyuncular ve muhtemel kadrolar…

ASTON VILLA - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında oynanacak Aston Villa - Fenerbahçe karşılaşması, 14 Ekim 2026 Çarşamba günü (bu akşam) oynanacak.

ASTON VILLA - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması 22.00'de başlayacak.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

İngiltere'deki Villa Park'ta oynanacak mücadelede Slovak hakem Ivan Kruzliak görev yapacak.

ASTON VILLA - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Aston Villa-Fenerbahçe maçı TRT 1 kanalında canlı yayınlanacak.

Canlı yayın ekranı: TRT 1 canlı izle

FENERBAHÇE, ASTON VILLA DEPLASMANINDA GALİBİYET ARIYOR

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında sahasında İtalya temsilcisi Roma ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler, ikinci haftada Aston Villa deplasmanında kazanarak Avrupa arenasında önemli bir sonuç elde etmeyi amaçlıyor.

İngiliz ekibi ise organizasyondaki ilk karşılaşmasında deplasmanda Club Brugge'ü 3-2 mağlup etti. Aston Villa, Fenerbahçe karşısında da kazanarak lig aşamasındaki puanını artırmayı hedefliyor.

Fenerbahçe açısından karşılaşma, güçlü bir rakibe karşı alınacak sonucun yanı sıra Avrupa'daki iddiasını ortaya koyması bakımından da önem taşıyor.

FENERBAHÇE İLE ASTON VILLA 3. KEZ KARŞILAŞACAK

Fenerbahçe ile Aston Villa, daha önce Avrupa kupalarında karşı karşıya geldi. İki ekip 1977 yılında UEFA Kupası'nda eşleşti ve İngiliz temsilcisi iki maçı da kazanarak tur atladı.

Takımların son karşılaşması ise geçen sezon Avrupa Ligi'nde oynandı. Aston Villa, Fenerbahçe'nin sahasında yapılan mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Sarı-lacivertliler, İngiliz ekibine karşı geçmişte oynadığı maçlarda galibiyet elde edemedi. Fenerbahçe, bu kez deplasmanda kazanarak rakibine karşı ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

FENERBAHÇE'DE MERT MÜLDÜR FORMA GİYEMEYECEK

Fenerbahçe'de Aston Villa karşılaşması öncesinde sakatlık nedeniyle kadroda yer alamayacak isim belli oldu. Milli futbolcu Mert Müldür, sakatlığı sebebiyle zorlu mücadelede forma giyemeyecek. Teknik heyetin, karşılaşmanın önemini ve rakibin oyun yapısını dikkate alarak sahaya süreceği ilk 11 merak ediliyor.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, İsmail, Guendouzi, Asensio, Greenwood, Oğuz, Vedat

Aston Villa: Suzuki, Cash, Lindelöf, Torres, Wan-Bissaka, Kamara, Gomes, McGinn, Buendia, Manzambi, Jackson

ASTON VILLA-FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLEME EKRANI (TIKLA-TAKİP ET)

👉Aston Villa maç günü paylaşımı

The UEFA Champions League at Villa Park. IT'S MATCHDAY, VILLANS ✊ #UCL https://t.co/q5wigpRzC4 — Aston Villa (@AstonVilla) October 14, 2026

👉Fenerbahçe maç günü paylaşımı