Aston Villa - Fenerbahçe maçı sonrası dış basında flaş manşet!
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçında İngiliz ekibi Aston Villa'ya konuk olan temsilcimiz Fenerbahçe sahadan 6-0'lık farklı skorla ayrıldı. İşte bu yenilgi sonrası yabancı basında atılan manşetler...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2026 01:20
Türk lokumu! Jackson ve Barkley'in golleri Türk devini yıktı. (The Sun)
Aston Villa coştu, Fenerbahçe'yi 6-0'lık skorla dağıttı. (ESPN.uk)
Emery'den Şampiyonlar Ligi'nde farklı zafer! Nico Jackson ilk yarıda, Barkley ise ikinci yarıda ikişer gol atarak duble yaptı. Garnacho yeniden forma giyerken Goretzka, Aston Villa formasıyla ilk maçına çıktı. Greenwood ise Villa Park'ta taraftarlar tarafından yuhalandı. (AS)
Jackson ve Barkley'in 2'şer golleri etkisiz Fenerbahçe'yi yıktı ve Aston Villa'ya rekor bir galibiyet getirdi. (The Guardian)
Nicolas Jackson ve Ross Barkley, Şampiyonlar Ligi'ndeki farklı galibiyette F.Bahçe ağlarını 2'şer kez sarstı. (Sky Sports)
Aston Villa, çaresiz kalan Türk devi karşısında göz kamaştırdı ve rekor bir galibiyetle maçı kazandı. (Daily Mail)
Mason Greenwood yuhalandı, Nicolas Jackson, Aston Villa'nın farklı galibiyetine liderlik yaptı. (The Times)
Aston Villa, Fenerbahçe'yi dağıttı. (L'Equipe)
Aston Villa, Fenerbahçe karşısındaki rekor galibiyette coştu, Mason Greenwood taraftarların hedefindeydi. (Independent)
Aston Villa, Fenerbahçe'ye 6 gol attı ve Avrupa'daki en farklı galibiyetini aldı. (The Irish News)
Aston Villa, Fenerbahçe'yi dağıttı ve dominant futbol sergilediği maçtaki farklı galibiyetle sahasındaki ilk Şampiyonlar Ligi galibiyetini aldı. (BBC Sports)
Aston Villa'nın farklı galibiyetinde Fenerbahçe'nin fişini Nicolas Jackson çekti. (Marca)
Aston Villa, Fenerbahçe'yi küçük düşürdü! Emery'nin öğrencileri, sahada etkisiz kalan Türk takımına karşı hücum güçlerini ortaya koydu. (Sport.es)
Villa rekor galibiyette Fenerbahçe ağlarını 6 kez sarstı! (Yahoo Sports)