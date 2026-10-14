CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Fenerbahçe Aston Villa - Fenerbahçe maçı sonrası dış basında flaş manşet!

Aston Villa - Fenerbahçe maçı sonrası dış basında flaş manşet!

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçında İngiliz ekibi Aston Villa'ya konuk olan temsilcimiz Fenerbahçe sahadan 6-0'lık farklı skorla ayrıldı. İşte bu yenilgi sonrası yabancı basında atılan manşetler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2026 01:20
Aston Villa - Fenerbahçe maçı sonrası dış basında flaş manşet!

Türk lokumu! Jackson ve Barkley'in golleri Türk devini yıktı. (The Sun)

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Aston Villa - Fenerbahçe maçı sonrası dış basında flaş manşet!

Aston Villa coştu, Fenerbahçe'yi 6-0'lık skorla dağıttı. (ESPN.uk)

Aston Villa - Fenerbahçe maçı sonrası dış basında flaş manşet!

Emery'den Şampiyonlar Ligi'nde farklı zafer! Nico Jackson ilk yarıda, Barkley ise ikinci yarıda ikişer gol atarak duble yaptı. Garnacho yeniden forma giyerken Goretzka, Aston Villa formasıyla ilk maçına çıktı. Greenwood ise Villa Park'ta taraftarlar tarafından yuhalandı. (AS)

Aston Villa - Fenerbahçe maçı sonrası dış basında flaş manşet!

Jackson ve Barkley'in 2'şer golleri etkisiz Fenerbahçe'yi yıktı ve Aston Villa'ya rekor bir galibiyet getirdi. (The Guardian)

Aston Villa - Fenerbahçe maçı sonrası dış basında flaş manşet!

Nicolas Jackson ve Ross Barkley, Şampiyonlar Ligi'ndeki farklı galibiyette F.Bahçe ağlarını 2'şer kez sarstı. (Sky Sports)

Aston Villa - Fenerbahçe maçı sonrası dış basında flaş manşet!

Aston Villa, çaresiz kalan Türk devi karşısında göz kamaştırdı ve rekor bir galibiyetle maçı kazandı. (Daily Mail)

Aston Villa - Fenerbahçe maçı sonrası dış basında flaş manşet!

Mason Greenwood yuhalandı, Nicolas Jackson, Aston Villa'nın farklı galibiyetine liderlik yaptı. (The Times)

Aston Villa - Fenerbahçe maçı sonrası dış basında flaş manşet!

Aston Villa, Fenerbahçe'yi dağıttı. (L'Equipe)

Aston Villa - Fenerbahçe maçı sonrası dış basında flaş manşet!

Aston Villa, Fenerbahçe karşısındaki rekor galibiyette coştu, Mason Greenwood taraftarların hedefindeydi. (Independent)

Aston Villa - Fenerbahçe maçı sonrası dış basında flaş manşet!

Aston Villa, Fenerbahçe'ye 6 gol attı ve Avrupa'daki en farklı galibiyetini aldı. (The Irish News)

Aston Villa - Fenerbahçe maçı sonrası dış basında flaş manşet!

Aston Villa, Fenerbahçe'yi dağıttı ve dominant futbol sergilediği maçtaki farklı galibiyetle sahasındaki ilk Şampiyonlar Ligi galibiyetini aldı. (BBC Sports)

Aston Villa - Fenerbahçe maçı sonrası dış basında flaş manşet!

Aston Villa'nın farklı galibiyetinde Fenerbahçe'nin fişini Nicolas Jackson çekti. (Marca)

Aston Villa - Fenerbahçe maçı sonrası dış basında flaş manşet!

Aston Villa, Fenerbahçe'yi küçük düşürdü! Emery'nin öğrencileri, sahada etkisiz kalan Türk takımına karşı hücum güçlerini ortaya koydu. (Sport.es)

Aston Villa - Fenerbahçe maçı sonrası dış basında flaş manşet!

Villa rekor galibiyette Fenerbahçe ağlarını 6 kez sarstı! (Yahoo Sports)

Şampiyonlar Ligi'nde puan durumu! F.Bahçe ve G.Saray...
Kanarya'dan İngiltere'de şok yenilgi!
DİĞER
Fenerbahçe'ye 2 yıldızdan biri imza atacak! Transferde golcü harekatı...
İstanbul'da sağanak sele döndü: Kriz masası kuruldu, okullar 1 gün tatil edildi! 2 kişi hayatını kaybetti
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İsmail Kartal için flaş istifa çağrısı!
UEFA ülke puanı güncellendi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İsmail Kartal için flaş istifa çağrısı! İsmail Kartal için flaş istifa çağrısı! 01:40
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları 01:38
A. Villa-F.Bahçe maçı sonrası dış basında flaş manşet! A. Villa-F.Bahçe maçı sonrası dış basında flaş manşet! 01:18
Emery: F.Bahçe 6 gol yemeyi hak etmedi! Emery: F.Bahçe 6 gol yemeyi hak etmedi! 00:57
Jackson'dan sportmenlik dışı gol sevinci! Jackson'dan sportmenlik dışı gol sevinci! 22:55
Kayserispor Antalya'da farklı kazandı! Kayserispor Antalya'da farklı kazandı! 23:28
Daha Eski
Ankara Keçiörengücü ile Alagöz Holding Iğdır FK yenişemedi! Ankara Keçiörengücü ile Alagöz Holding Iğdır FK yenişemedi! 23:32
Kanarya'dan İngiltere'de şok yenilgi! Kanarya'dan İngiltere'de şok yenilgi! 23:49
Şampiyonlar Ligi'nde puan durumu! F.Bahçe ve G.Saray... Şampiyonlar Ligi'nde puan durumu! F.Bahçe ve G.Saray... 00:13
Arda girdi R. Madrid geri döndü! Arda girdi R. Madrid geri döndü! 00:14
İşte F.Bahçe'nin Devler Ligi'nde kalan maçları! İşte F.Bahçe'nin Devler Ligi'nde kalan maçları! 00:29
İsmail Kartal: Hepimize ders oldu! İsmail Kartal: Hepimize ders oldu! 00:33