Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında zorlu Aston Villa deplasmanına çıkıyor. İlk maçında Roma ile 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, İngiltere'de puan arayacak. Club Brugge karşısında 3-2 kazanan Aston Villa ise taraftarı önünde galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Peki, Aston Villa - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? Villa Park'taki mücadele 14 Ekim Çarşamba günü saat 22.00'de TRT 1'den canlı ve şifresiz izlenebilecek. Karşılaşmanın muhtemel ilk 11'leri de merak ediliyor. İşte 14 Ekim 2026 Aston Villa - Fenerbahçe maçının başlama saati, TRT 1 canlı yayın bilgisi ve muhtemel 11'ler...

ASTON VILLA - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe'nin Aston Villa ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması ikinci hafta karşılaşması, 14 Ekim Çarşamba günü yapılacak.

ASTON VILLA - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Villa Park'ın ev sahipliği yapacağı mücadele saat 22.00'de başlayacak.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Karşılaşmayı Slovak hakem Ivan Kružliak yönetecek. Kružliak'ın yardımcılıklarını Branislav Hancko ve Jan Pozor üstlenecek.

ASTON VILLA - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Aston Villa - Fenerbahçe maçı TRT 1'den canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE'DE MERT MÜLDÜR OYNAYAMAYACAK

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Mert Müldür'ün Aston Villa karşılaşmasında forma giymesi beklenmiyor. Maç öncesi açıklanan bilgilere göre sarı-lacivertli ekipte öne çıkan eksik isim Mert Müldür oldu.

FENERBAHÇE ROMA İLE BERABERE KALDI

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki ilk maçında sahasında İtalya temsilcisi Roma ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler, Aston Villa deplasmanında alacağı sonuçla lig aşamasında puanını artırmayı hedefliyor.

Aston Villa ise ilk hafta karşılaşmasında Club Brugge'ü deplasmanda 3-2 mağlup etti. İngiliz temsilcisi, Fenerbahçe karşısında da kazanarak ikinci maçını galibiyetle tamamlamak istiyor.

ASTON VILLA'NIN FENERBAHÇE'YE KARŞI GEÇMİŞİ

İki takım daha önce Avrupa kupalarında karşı karşıya geldi. UEFA'nın maç öncesi yayımladığı bilgilere göre Aston Villa, Fenerbahçe ile oynadığı önceki üç karşılaşmanın tamamını kazandı ve bu maçlarda kalesinde gol görmedi. İngiliz ekibi, 1977-1978 sezonundaki UEFA Kupası eşleşmesinde de Fenerbahçe karşısında sahadan galibiyetle ayrılmıştı.

Bu istatistik, Villa Park'taki mücadele öncesinde dikkat çeken veriler arasında bulunuyor. Fenerbahçe ise İngiltere deplasmanında bu seriyi sona erdirerek Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir sonuç elde etmeyi amaçlıyor.

FENERBAHÇE, İNGİLİZ TAKIMLARIYLA 24. KEZ KARŞILAŞACAK

Fenerbahçe, İngiliz takımlarıyla daha önce 23 resmi maçta kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda 6 galibiyet elde eden sarı-lacivertliler, 4'ünden beraberlikle ayrıldı. İngiliz takımları ise 13 maçta Fenerbahçe'ye karşı üstünlük kurdu. Sarı-lacivertliler, 23 maçta 18 kez fileleri havalandırırken kalesinde ise 42 gol gördü.

Next: The #UCL returns to Villa Park 🤩 https://t.co/PRBnrilGMy — Aston Villa (@AstonVilla) October 12, 2026

CHAPTER TWO 🎬 #UCL 🆚 Aston Villa https://t.co/No5rqT82kJ — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) October 13, 2026