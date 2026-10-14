CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Fenerbahçe Aston Villa - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Aston Villa - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan devam ediyor. Fenerbahçe, lig aşamasının ikinci haftasında İngiltere temsilcisi Aston Villa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Villa Park’ta oynanacak mücadeleyi canlı takip etmek isteyen futbolseverler, “Aston Villa - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?”, “Maç şifresiz mi?” ve “TRT 1 canlı izle” aramalarına yöneldi. 14 Ekim Çarşamba günü oynanacak karşılaşma Türkiye saatiyle 22.00’de başlayacak ve TRT 1 ekranlarından şifresiz yayınlanacak. İşte maçın yayın bilgileri, muhtemel 11’leri ve karşılaşma öncesi son gelişmeler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2026 07:25
Aston Villa - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında zorlu Aston Villa deplasmanına çıkıyor. İlk maçında Roma ile 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, İngiltere'de puan arayacak. Club Brugge karşısında 3-2 kazanan Aston Villa ise taraftarı önünde galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Peki, Aston Villa - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? Villa Park'taki mücadele 14 Ekim Çarşamba günü saat 22.00'de TRT 1'den canlı ve şifresiz izlenebilecek. Karşılaşmanın muhtemel ilk 11'leri de merak ediliyor. İşte 14 Ekim 2026 Aston Villa - Fenerbahçe maçının başlama saati, TRT 1 canlı yayın bilgisi ve muhtemel 11'ler...

ASTON VILLA - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe'nin Aston Villa ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması ikinci hafta karşılaşması, 14 Ekim Çarşamba günü yapılacak.

ASTON VILLA - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Villa Park'ın ev sahipliği yapacağı mücadele saat 22.00'de başlayacak.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Karşılaşmayı Slovak hakem Ivan Kružliak yönetecek. Kružliak'ın yardımcılıklarını Branislav Hancko ve Jan Pozor üstlenecek.

ASTON VILLA - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Aston Villa - Fenerbahçe maçı TRT 1'den canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE'DE MERT MÜLDÜR OYNAYAMAYACAK

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Mert Müldür'ün Aston Villa karşılaşmasında forma giymesi beklenmiyor. Maç öncesi açıklanan bilgilere göre sarı-lacivertli ekipte öne çıkan eksik isim Mert Müldür oldu.

FENERBAHÇE ROMA İLE BERABERE KALDI

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki ilk maçında sahasında İtalya temsilcisi Roma ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler, Aston Villa deplasmanında alacağı sonuçla lig aşamasında puanını artırmayı hedefliyor.

Aston Villa ise ilk hafta karşılaşmasında Club Brugge'ü deplasmanda 3-2 mağlup etti. İngiliz temsilcisi, Fenerbahçe karşısında da kazanarak ikinci maçını galibiyetle tamamlamak istiyor.

ASTON VILLA'NIN FENERBAHÇE'YE KARŞI GEÇMİŞİ

İki takım daha önce Avrupa kupalarında karşı karşıya geldi. UEFA'nın maç öncesi yayımladığı bilgilere göre Aston Villa, Fenerbahçe ile oynadığı önceki üç karşılaşmanın tamamını kazandı ve bu maçlarda kalesinde gol görmedi. İngiliz ekibi, 1977-1978 sezonundaki UEFA Kupası eşleşmesinde de Fenerbahçe karşısında sahadan galibiyetle ayrılmıştı.

Bu istatistik, Villa Park'taki mücadele öncesinde dikkat çeken veriler arasında bulunuyor. Fenerbahçe ise İngiltere deplasmanında bu seriyi sona erdirerek Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir sonuç elde etmeyi amaçlıyor.

FENERBAHÇE, İNGİLİZ TAKIMLARIYLA 24. KEZ KARŞILAŞACAK

Fenerbahçe, İngiliz takımlarıyla daha önce 23 resmi maçta kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda 6 galibiyet elde eden sarı-lacivertliler, 4'ünden beraberlikle ayrıldı. İngiliz takımları ise 13 maçta Fenerbahçe'ye karşı üstünlük kurdu. Sarı-lacivertliler, 23 maçta 18 kez fileleri havalandırırken kalesinde ise 42 gol gördü.

ASpor CANLI YAYIN

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Yıldızlar İngiltere'den! G.Saray'dan ses getirecek hamle
Kartal'dan flaş değişiklik! İşte F.Bahçe'nin A. Villa maçı 11'i
DİĞER
Türkiye'de bunları yiyen yiyene! Görenlerin çoğu denemeye cesaret edemiyor
CHP ile Yeni Parti’nin milyonluk hesaplaşması yargı yolunda: Özgür Özel’e sahtecilik iddiasıyla suç duyurusu hazırlığı
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ülke puanı güncellendi!
F.Bahçe'nin orta saha listesi ortaya çıktı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Slovan Bratislava - Stuttgart maçı bilgileri Slovan Bratislava - Stuttgart maçı bilgileri 07:09
Shakhtar Donetsk - AEK Atina maçı hakkında bilgiler Shakhtar Donetsk - AEK Atina maçı hakkında bilgiler 07:05
Marca'dan Lemina'ya Yamal göndermesi! Marca'dan Lemina'ya Yamal göndermesi! 01:47
Buruk'tan Barcelona maçı sonrası açıklamalar! Buruk'tan Barcelona maçı sonrası açıklamalar! 01:27
G.Saray evinde Barcelona'ya kaybetti! G.Saray evinde Barcelona'ya kaybetti! 01:27
Dış basın: Barça, İstanbul ateşini söndürdü! Dış basın: Barça, İstanbul ateşini söndürdü! 01:27
Daha Eski
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları 01:41
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları 01:42
Marca'dan Lemina'ya Yamal göndermesi! Marca'dan Lemina'ya Yamal göndermesi! 01:47
Oulai transferinde sıcak gelişme! G.Saray... Oulai transferinde sıcak gelişme! G.Saray... 01:27
Süper Lig'de 7. haftanın VAR kayıtları açıklandı! Süper Lig'de 7. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 01:27
Arda Turan'dan A Milli Takım açıklaması! Arda Turan'dan A Milli Takım açıklaması! 01:27