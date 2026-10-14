Ada'da puan avı

18 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılan Fenerbahçe, Düşler Sahnesi'nde ikinci hafta maçına çıkıyor. İlk karşılaşmada Roma'yı elinden kaçıran sarılacivertlilerin bugünkü rakibi ise İngiliz ekibi Aston Villa... Villa Park'ta saat 22.00'de oynanacak olan bu maçta temsilcimizin tek hedefi; 90 dakika sonunda ülkeye puan ya da puanlarla dönmek. Bu sezon Avrupa'da oynadığı 7 mücadelede de mağlubiyet yüzü görmeyen Fenerbahçe, bu seriyi bugün 8 maça çıkarmak istiyor.

KENDİ OYUNUMUZU OYNAYACAĞIZ

Teknik direktör İsmail Kartal da Aston Villa'nın artılarını ve eksilerini, öğrencilerine adeta ezberletti. 65 yaşındaki çalıştırıcı dünkü idmanda öğrencilerine; "Rakip çok güçlü. Ancak biz de güçlü bir takımız. Taraftar baskısından etkilenmeden çıkıp kendi oyunumuzu oynayacağız. Hakemle münakaşaya girmenizi istemiyorum. Herkes plana sadık kalsın. Yeni bir destan yazma zamanı. Bu maçı kazanacağız. Ben inanıyorum, siz de inanın" diyerek seslendi. Ada'daki bu zorlu mücadelede Slovak hakem Ivan Kruzliak düdük çalacak.