Yenilmez Fener

Geçen sezonu şampiyon Galatasaray'ın ardından ikinci sırada tamamlayan ve Şampiyonlar Ligi'ne 2. Ön Eleme Turu'ndan katılan Fenerbahçe, rakiplerini tek tek saf dışı bırakarak 18 yıl aranın ardından Devler Ligi'nde boy göstermeye hak kazandı. İlk olarak Polonya ekibi Gornik Zabrze'yle karşılaşan sarı-lacivertliler, Kadıköy'de rakibini tek golle geçerken, deplasmanda ise sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe, üçüncü turda karşılaştığı Strum Graz'ı ise her iki maçta da devirdi.

RAKİPLERİNİ TEK TEK GEÇTİ

Avusturya ekibini eledikten sonra ise play-off'ta Fransız devi Lyon'la kozlarını paylaşan Fenerbahçe, Chobani Stadı'nda 1-1 berabere kaldığı rakibini Fransa'da Vedat ve Brown'un golleriyle 2-1 yenerek adını Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasına yazdırdı. Kura çekimi sonrasında ilk maçını evinde Roma ile yapan sarı-kanarya, İtalyan ekibiyle 1-1 berabere kaldı. Yarın ise rakip; Aston Villa... Avrupa'da oynadığı 7 maçta yenilgi yüzü görmeyen F.Bahçe'nin İngiltere'den de eli boş dönmeye niyeti yok.