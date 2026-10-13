İsmail Kartal'dan radikal karar! İşte Fenerbahçe'nin Aston Villa maçı 11'i
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, 2. hafta maçında Aston Villa deplasmanına konuk olacak. Devler Ligi'ndeki ilk maçında Roma ile 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, İngiliz ekibini devirerek ilk galibiyetini almak istiyor. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal, kritik mücadele öncesi sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde netleştirdi. İşte Fenerbahçe'nin Aston Villa maçı muhtemel 11'i... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2026 11:56
Aston Villa ise bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında deplasmanda Club Brugge'ü 3-2 mağlup etti.
TEK EKSİK MERT MÜLDÜR
Fenerbahçe, Aston Villa deplasmanında tek oyuncusundan faydalanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan milli oyuncu Mert Müldür, zorlu müsabakada forma giyemeyecek.
308. AVRUPA MAÇI
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında çarşamba günü İngiltere'nin Aston Villa ekibine konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 308. karşılaşmasına çıkacak. Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında geride kalan 307 müsabakada 122 galibiyet elde ederken 68 beraberlik aldı. Sahadan 117 kez mağlup ayrılan Fenerbahçe, 307 mücadelede rakip fileleri 418 kez havalandırdı, kalesinde 427 gol gördü.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 42. MAÇ
Fenerbahçe, Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonunda 42. müsabakasını oynayacak. Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 41 karşılaşmada 11 galibiyet elde ederken 7 beraberlik, 23 yenilgi yaşadı. İstanbul temsilcisi, rakip filelere 43 gol atarken kalesinde 71 gole engel olamadı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 7. SEZON
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ilk kez 1996-97 sezonunda katılan Fenerbahçe, daha sonra sırasıyla 2001-02, 2004-05, 2005-06, 2007-08 ve 2008-09 sezonlarında grup aşamasında ter döktü. İstanbul ekibi, bu sezondan önce 6 kez katıldığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en büyük başarısını çeyrek final oynayarak gerçekleştirdi. Sarı-lacivertliler, 2007-08 sezonunda Brezilyalı teknik direktör Arthur Zico yönetiminde yarı finalin kapısından dönerken Avrupa kupaları tarihindeki en başarılı sezonunu yaşadı. Söz konusu sezonda sarı-lacivertlileri eleyen İngiltere'nin Chelsea takımı, Şampiyonlar Ligi'nde yoluna yarı finalden devam etti. Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük futbol organizasyonuna bu sezon elemelerden katılan Fenerbahçe, toplamda 7. kez, 36 takımlı lig aşamasında ise ilk mücadelesini veriyor.
İNGİLİZ TAKIMLARIYLA 24. KEZ
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında çarşamba günü Aston Villa'ya konuk olacak Fenerbahçe, İngiliz takımlarına karşı 24. maçına çıkacak. Fenerbahçe, İngiliz takımlarıyla daha önce 23 resmi maçta kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda 6 galibiyet elde eden sarı-lacivertliler, 4'ünden beraberlikle ayrıldı. İngiliz takımları ise 13 maçta Fenerbahçe'ye karşı üstünlük kurdu. Sarı-lacivertliler, 23 maçta 18 kez fileleri havalandırırken kalesinde ise 42 gol gördü. Fenerbahçe, ilk kez 1968-1969 sezonunda İngiliz ekipleriyle karşılaştı. O zamanki adıyla UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Manchester City'yle eşleşen sarı-lacivertliler, deplasmandaki mücadeleden 0-0 beraberlikle ayrılırken sahasında 2-1 kazanarak turu geçen taraf oldu. 1977-1978 sezonunda Aston Villa'yla o zamanki adıyla UEFA Kupası'nda eşleşen sarı-lacivertili takım, her iki maçı da kaybederek elendi. 1979-1980 sezonunda ise UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda Arsenal ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe, deplasmanda 2-0 kaybederken sahasında ise 0-0 berabere kalarak organizasyona veda etti. Fenerbahçe, Arsenal eşleşmesinin ardından 16 sezon boyunca İngiliz takımlarıyla karşılaşmadı.
MANCHESTER UNITED DEPLASMANINDA TARİHİ GALİBİYET
1996-1997 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'la aynı grupta yer alan sarı-lacivertliler, tarihi bir galibiyete imza attı. Rakibi karşısında sahasındaki ilk maçı 2-0 kaybeden Fenerbahçe, deplasmanda ise kazanan taraf oldu. Elvir Bolic'in golüyle sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, Manchester United'ın Avrupa kupalarında sahasındaki 40 yıllık yenilmezlik serisini bitiren takım oldu. Fenerbahçe, 2004-2005 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tekrar Manchester United'la eşleşti. Gruptaki maçı deplasmanda 6-2 kaybeden sarı-lacivertliler, Kadıköy'de oynanan mücadeleyi Tuncay Şanlı'nın "hat-trick" performansıyla 3-0 kazandı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE CHELSEA'YE ÇEYREK FİNALDE ELENDİ
Fenerbahçe, 2007-2008 sezonunda teknik direktör Arthur Zico yönetiminde UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki en başarılı performansına imza attı. Söz konusu sezonda gruptan çıktıktan sonra İspanyol ekibi Sevilla'yı penaltı atışlarıyla geçerek çeyrek finale yükselen sarı-lacivertliler, bu turda İngiliz Chelsea'yle karşı karşıya geldi. Sahasında rakibini 2-1 ile geçen Fenerbahçe, deplasmanda ise 2-0 mağlup olarak organizasyona veda etti. Fenerbahçe, 2008-2009 sezonunda UEFA Şamipyonlar Ligi'nde eşleştiği Arsenal'a sahasında 5-2 mağlup olurken deplasmanda 0-0'lık beraberlik yaşadı. 2013-2014 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi play-off eşleşmesinde bir kez daha Arsenal'la karşılaşan Fenerbahçe, ilk maçı sahasında 3-0, ikinci maçı ise deplasmanda 2-0 kaybetti.
ASTON VILLA İLE 4. RANDEVU
Fenerbahçe, Aston Villa ile 4. kez karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, rakibiyle daha önce oynadığı 3 müsabakayı da kaybetti. 1977-1978 sezonunda UEFA Kupası'nda eşleşen iki takımın mücadelesinde 14 Eylül 1977'de oynanan maçı Aston Villa sahasında 4-0 kazandı. 28 Eylül 1977'de İstanbul'da oynanan rövanş müsabakasından da İngiliz ekibi 2-0 galip ayrıldı. İki takım geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde eşleşti. Kadıköy'de oynanan mücadeleyi Aston Villa 1-0 galip tamamladı. İki takımın arasındaki 3 maçı da İngiliz ekibi kazanırken, Fenerbahçe bu maçlarda gol atamadı.
ASTON VILLA TÜRK TAKIMLARINA KARŞI 7 KEZ MAÇ YAPTI
İngiliz ekibi, Türk takımlarıyla daha önce 7 kez karşı karşıya gelirken bu maçlarda 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe'ye karşı 3 galibiyeti bulunan Aston Villa, diğer galibiyetlerini ise Beşiktaş ve Trabzonspor'a karşı elde etti. 1982-1983 sezonunda UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Beşiktaş'la eşleşen Aston Villa, sahasındaki maçı 3-1 kazanırken deplasman müsabakasından 0-0 beraberlikle ayrıldı. 1994-1995 sezonunda UEFA Kupası'nda Trabzonspor'la eşleşen İngiliz ekibi, ilk maçı deplasmanda 1-0 kaybederken sahasındaki maçı 2-1 kazandı. Karadeniz ekibi deplasman golü avantajıyla turu geçen taraf oldu.
KEREM YEDEĞE, OĞUZ 11'E
Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın Çaykur Rizespor maçında ikinci yarıda oyuna girerek 1 gol ve 1 asistlile yıldızlaşan Oğuz Aydın'ı ilk 11'de başlatarak, Kerem Aktürkoğlu'nu kulübeye çekmesi bekleniyor. İşte Fenerbahçe'nin Aston Villa maçı muhtemel 11'i...
FENERBAHÇE: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, Asensio, Oğuz, Muriç
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