İsmail Kartal'dan Fenerbahçe'de sihirli dokunuş! 5 yıldız küllerinden doğdu

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, takımdaki bazı oyuncuların performansına yaptığı dokunuşlarla dikkat çekti. Deneyimli teknik adam, geçen sezonki performanslarıyla beklentilerin altında kalan ve bu nedenden dolayı eleştirilen Brezilyalı kaleci Ederson, İngiliz sol bek Archie Brown, Bartuğ Elmaz, Oğuz Aydın ve İrfan Can Kahveci'nin performansını yukarı çekmeyi başardı. Geçen sezon yediği goller nedeniyle büyük tepki çeken Ederson bu sezonki performansıyla alkış aldı. Bu sezon tüm kulvarlarda 9 maça çıkan Deneyimli file bekçisi söz konusu karşılaşmalarda 7 gol yerken, 4 maçta ise kalesini gole kapattı. Ederson ayrıca ligde son iki maçta kalesine gelen 11 isabetli şutu da kurtarmayı başardı.

MİLLİ TAKIMA ÇAĞRILDI

Archie Brown ise Kartal'la birlikte daha skorer bir oyuncuya dönüşüp 2 gol, 1 asist kaydetti. Geçen sezonu kiralık olarak Kasımpaşa'da geçiren İrfan Can Kahveci de 10 maçta 2 gol, 3 asistle 5 gole katkı sağladı. Geçen sezonu Karagümrük'te geçiren Bartuğ Elmaz da Milli Takım'dan davet aldı. Oğuz Aydın da İsmail hoca ile kendini buldu. 13 maçta 2 gol, 3 asist yapan Oğuz 5 gole katkı sağladı.