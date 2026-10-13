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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Fenerbahçe İsmail Kartal'dan Aston Villa ve rotasyon sözleri!

İsmail Kartal'dan Aston Villa ve rotasyon sözleri!

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe, İngiliz ekibi Aston Villa'ya konuk olacak. Mücadele öncesi sarı lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2026 21:15 Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2026 21:34
İsmail Kartal'dan Aston Villa ve rotasyon sözleri!

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Aston Villa maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İSMAİL KARTAL'IN AÇIKLAMALARI

İsmail Kartal: "Yarınki maçla ilgili hazırlıklarımızı tamamladık. Hatta uzun yolculuğun olacağını bildiğimiz için İstanbul'da son antrenmanımızı yaparak burada oyuncularımızın iyi dinlenebilmesi için böyle bir karar aldık. Bizim için de iyi olduğunu düşünüyoruz. Takımımızın enerjisi ve motivasyonu gayet iyi durumda."

"Rakibimizle ilgili düşüncelerimizi sorarsanız takdir edilebilecek bir teknik direktörleri var. Son yıllarda Avrupa kupalarını sürekli kazanabilen Emery'yi gerçekten takdir ediyoruz. Oyuncularına baktığımız zaman birkaç tane önemli oyuncuları sezon başında başka kulüplere transfer oldular. Bu sene şu anda baktığınız zaman ön tarafta önemli oyuncuları var. Ne kadar iyi sonuçlar alamasalar da ligde geçen sene de aynı sorunları yaşamışlardı. Sonradan çok önemli seriler yakaladılar ve şampiyonlukta iddialı bir konuma geldiler."

ROTASYON SÖZLERİ

"Bizim görevimiz sadece oyuncuları oynatmak değil, maç maç düşünerek bir plan doğrultusunda hareket etmek. Yarınki maçta belki bazı oyuncuları oynatmayacağız. Sakatlık riskini minimuma indirmek, dinlenmiş oyuncuları oynatmak ve takım bütünlüğünü korumak için bunları yapmak mecburiyetindeyiz. Takım içinde bir adalet var. Bu adaleti de en iyi şekilde dağıtmaya çalışıyoruz." dedi.

BROWN'UN AÇIKLAMALARI

Archie Brown: "Oynadığımız her maçı kazanmak için oynuyoruz. Takımımız hazır. Hedefimiz her zaman atabildiğimiz kadar gol atmak ve gol yememek. Oynadığımız her maçı öz güvenimizi artırmak için bir fırsat olarak görüyoruz." dedi.

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