Hem atıyor, Hem savunuyor

Milli araya 8-0'lık Eyüpspor galibiyetiyle giren Fenerbahçe, dönüşünde de Çaykur Rizespor'u 3-0'la geçti. Teknik direktör İsmail Kartal'ın öğrencileri, aldığı bu iki galibiyetle 4'üncü sıraya çıktı. Sarı-lacivertliler, bu iki karşılaşmada attığı 11 golle de ligdeki gol sayısını 19'a çıkardı. Süper Lig'in en fazla gol atan takımı olan sarı-kanarya, +13 averajla da ilk 7 hafta sonunda en iyi averaja sahip ekip konumunda bulunuyor. Fenerbahçe, ayrıca Samsunspor maçının dışında son 3 haftadaki karşılaşmalarda da kalesini gole kapattı. İlk 7 maçın 4'ünde gol yemeyen sarı-lacivertliler, 4 büyükler arasında kalesini en fazla gole kapatan ekip. Şampiyonluğun diğer adaylarından Trabzonspor 3, Galatasaray ve Beşiktaş ise 2'şer karşılaşmada gol yemedi. Savunma anlamında 4 büyükler arasında en iyi olan takım Fenerbahçe...

En çok Galatasaray gol yedi

Fenerbahçe, her ne kadar 7 maçın 4'ünde kalesini gole kapatsa da diğer üç mücadelede meşin yuvarlağı 6 kez ağlarında gördü. Sarı- lacivertliler, ligde Trabzonspor'un (5) ardından Kocaelispor ve Alanyaspor ile birlikte en az gol yiyen ekip. Lider Galatasaray, 7 maçta 11 gol yerken, ikinci Beşiktaş da 8 kez meşin yuvarlağı filelerinden çıkardı.