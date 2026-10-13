Fenerbahçe transferde gözünü kararttı! Brahim Diaz için dudak uçuklatan teklif
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ocak ayı için çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, Real Madrid forması giyen Brahim Diaz'ı kadrosuna katmak için kolları sıvadı. Sarı-lacivertlilerin Faslı yıldız için yapacağı teklif ortaya çıktı. İşte o rakam... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2026 11:07
Alternatifsiz bir kadro kurulduğu gerekçesiyle eleştirilen yönetim, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için gaza bastı.
Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren sarı-lacivertlilerde gündeme gelen isimlerden biriyse Brahim Diaz oldu.
Fenerbahçe, Real Madrid'de bulduğu sürenin düşmesi nedeniyle Faslı oyuncu ayrılık ihtimalini değerlendiriyor.
Fas medyasından infosportmada yer alan ve Akşam'ın derlediği habere göre; sarı-lacivertlilerin 10 milyon euro maaşla Diaz'ı cezbettiği yazıldı.
Haberde, "Türk kulübü yarışta iddialı. Tüm gözler Diaz'ın üzerinde çünkü Avrupa kulüpleri durumunu yakından takip ediyor.
Fenerbahçe büyük bir mali teklifle oyuncuyu kadrosuna katmak için istekli. Juventus da ciddi şekilde isteyenler arasında.
Türk kulübü, sunduğu mali şartlarla diğer takımların önüne geçiyor.
Brahim Diaz'ın transfer konusundaki tutumu ise, transfer piyasasındaki gelişmeler ve ilginin detayları netleşene kadar belirsizliğini koruyor." ifadelerine yer verildi.
Brahim Diaz, bu sezon Real Madrid formasıyla çıktığı 4 maçta 178 dakika süre aldı.
Faslı futbolcu, 1 asistlik bir performans sergiledi.
Diaz'ın İspanyol deviyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
27 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 35 milyon Euro olarak gösteriliyor.
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