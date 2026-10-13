Fas medyasından infosportmada yer alan ve Akşam'ın derlediği habere göre; sarı-lacivertlilerin 10 milyon euro maaşla Diaz'ı cezbettiği yazıldı.

Haberde, "Türk kulübü yarışta iddialı. Tüm gözler Diaz'ın üzerinde çünkü Avrupa kulüpleri durumunu yakından takip ediyor.