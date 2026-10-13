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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Fenerbahçe Fenerbahçe transferde gözünü kararttı! Brahim Diaz için dudak uçuklatan teklif

Fenerbahçe transferde gözünü kararttı! Brahim Diaz için dudak uçuklatan teklif

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ocak ayı için çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, Real Madrid forması giyen Brahim Diaz'ı kadrosuna katmak için kolları sıvadı. Sarı-lacivertlilerin Faslı yıldız için yapacağı teklif ortaya çıktı. İşte o rakam... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2026 11:07
Fenerbahçe transferde gözünü kararttı! Brahim Diaz için dudak uçuklatan teklif

Milli aranın ardından ligin 7. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanına konuk olan ve mücadeleden 3-0'lık skorla galip ayrılan Fenerbahçe'de yüzler gülüyor.

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Fenerbahçe transferde gözünü kararttı! Brahim Diaz için dudak uçuklatan teklif

Sarı-lacivertliler, 8-0'lık Eyüpspor galibiyeti sonrası Rize deplasmanını da kayıpsız geçerek moral depoladı.

Fenerbahçe transferde gözünü kararttı! Brahim Diaz için dudak uçuklatan teklif

Gelecek hafta sahasında Corendon Alanyaspor'u geçerek galibiyet serisini 3 maça çıkarmak isteyen Fenerbahçe'de ocak ayı için de çalışmalar başladı.

Fenerbahçe transferde gözünü kararttı! Brahim Diaz için dudak uçuklatan teklif

Alternatifsiz bir kadro kurulduğu gerekçesiyle eleştirilen yönetim, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için gaza bastı.

Fenerbahçe transferde gözünü kararttı! Brahim Diaz için dudak uçuklatan teklif

Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren sarı-lacivertlilerde gündeme gelen isimlerden biriyse Brahim Diaz oldu.

Fenerbahçe transferde gözünü kararttı! Brahim Diaz için dudak uçuklatan teklif

Fenerbahçe, Real Madrid'de bulduğu sürenin düşmesi nedeniyle Faslı oyuncu ayrılık ihtimalini değerlendiriyor.

Fenerbahçe transferde gözünü kararttı! Brahim Diaz için dudak uçuklatan teklif

Fas medyasından infosportmada yer alan ve Akşam'ın derlediği habere göre; sarı-lacivertlilerin 10 milyon euro maaşla Diaz'ı cezbettiği yazıldı.

Fenerbahçe transferde gözünü kararttı! Brahim Diaz için dudak uçuklatan teklif

Haberde, "Türk kulübü yarışta iddialı. Tüm gözler Diaz'ın üzerinde çünkü Avrupa kulüpleri durumunu yakından takip ediyor.

Fenerbahçe transferde gözünü kararttı! Brahim Diaz için dudak uçuklatan teklif

Fenerbahçe büyük bir mali teklifle oyuncuyu kadrosuna katmak için istekli. Juventus da ciddi şekilde isteyenler arasında.

Fenerbahçe transferde gözünü kararttı! Brahim Diaz için dudak uçuklatan teklif

Türk kulübü, sunduğu mali şartlarla diğer takımların önüne geçiyor.

Fenerbahçe transferde gözünü kararttı! Brahim Diaz için dudak uçuklatan teklif

Brahim Diaz'ın transfer konusundaki tutumu ise, transfer piyasasındaki gelişmeler ve ilginin detayları netleşene kadar belirsizliğini koruyor." ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe transferde gözünü kararttı! Brahim Diaz için dudak uçuklatan teklif

Brahim Diaz, bu sezon Real Madrid formasıyla çıktığı 4 maçta 178 dakika süre aldı.

Fenerbahçe transferde gözünü kararttı! Brahim Diaz için dudak uçuklatan teklif

Faslı futbolcu, 1 asistlik bir performans sergiledi.

Fenerbahçe transferde gözünü kararttı! Brahim Diaz için dudak uçuklatan teklif

Diaz'ın İspanyol deviyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

Fenerbahçe transferde gözünü kararttı! Brahim Diaz için dudak uçuklatan teklif

27 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 35 milyon Euro olarak gösteriliyor.

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