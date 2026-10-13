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Fenerbahçe Tarfin-Zalgiris Kaunas | Euroleague | CANLI

Euroleague'te temsilcimiz Fenerbahçe Tarfin, 5. maç gününde Litvanya Temsilcisi Zalgiris Kaunas ile karşılaşıyor. Ülker Sports Arena'da oynanan mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2026 20:40 Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2026 22:45
Fenerbahçe Tarfin-Zalgiris Kaunas | Euroleague | CANLI

EuroLeague'de ilk yenilgisini geçtiğimiz hafta Atina'da Panathinaikos'a karşı alan sarı-lacivertliler, 5. maç gününde Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas ile karşılaşıyor. Mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

F.BAHÇE TARFİN-ZALGIRIS KAUNAS MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

CANLI SKOR

1. ÇEYREK: F.Bahçe Tarfin 27-14 Zalgiris Kaunas

2. ÇEYREK: F.Bahçe Tarfin 50-43 Zalgiris Kaunas

3. ÇEYREK: F.Bahçe Tarfin - Zalgiris Kaunas

4. ÇEYREK: F.Bahçe Tarfin - Zalgiris Kaunas

F.BAHÇE TARFİN-ZALGIRIS KAUNAS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

F.Bahçe Tarfin-Zalgiris mücadelesi 13 Ekim Salı günü 20:45'te başladı.

F.BAHÇE TARFİN-ZALGIRIS KAUNAS MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

F.Bahçe Tarfin-Zalgiris mücadelesi S Sport'ta canlı yayınlanıyor.

FENERBAHÇE DÖRDÜNCÜ GALİBİYETİNİ ARIYOR

Avrupa Ligi'ne üç galibiyetle başlayan Fenerbahçe, son olarak Panathinaikos deplasmanında 92-74 mağlup oldu. Bu sonuçla sezonun ilk yenilgisini yaşayan sarı-lacivertliler, Zalgiris'i yenmesi halinde beşinci maçında dördüncü galibiyetine ulaşacak.

Atina'daki karşılaşmanın ardından İstanbul'a dönen Fenerbahçe açısından iç saha mücadelesi, güçlü sezon başlangıcını sürdürmek bakımından önem taşıyor. Jasikevicius'un ekibi, Avrupa'daki galibiyet sayısını artırmak için bu kez Litvanya temsilcisini geçmeye çalışacak.

ZALGİRİS, BARCELONA GALİBİYETİYLE GELİYOR

Konuk ekip, ilk dört karşılaşmada iki galibiyet ve iki yenilgi aldı. Son maçında Barcelona'yı 88-81 mağlup eden Zalgiris, İstanbul deplasmanına kazanarak geliyor.

İki takımın son haftayı farklı sonuçlarla kapatması karşılaşmanın dikkat çeken ayrıntılarından biri. Fenerbahçe yenilginin ardından kazanmak, Zalgiris ise Barcelona karşısında aldığı sonucu yeni bir galibiyetle tamamlamak istiyor.

GEÇEN SEZON PLAY-OFF'TA FENERBAHÇE TUR ATLADI

2025-2026 sezonundaki play-off eşleşmesi Fenerbahçe'nin 3-1'lik seri üstünlüğüyle sonuçlandı. Sarı-lacivertliler, bu seride rakibini 89-78, 86-74 ve 94-90'lık skorlarla yenerken Zalgiris'in kazandığı karşılaşma 81-78 tamamlandı.

EuroLeague'in güncel formatında iki ekip arasında oynanan 34 maçın 22'sini Fenerbahçe kazandı. İstanbul'daki yeni randevu, bu rekabetin bir sonraki karşılaşması olacak.

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