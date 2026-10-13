Asistin Kralları

İrfan Can Kahvevi ve Oğuz Aydın, Süper Lig'de geride kalan 7 haftada 3’er asist yaptı. F.Bahçe’nin iki yıldızı 3 oyuncuyla birlikte zirveyi paylaşıyor
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2026 06:50
Fenerbahçe'de sezon başında gönderilmesi planlanan İrfan Can Kahveci ve Oğuz Aydın, teknik direktör İsmail Kartal'la birlikte küllerinden yeniden doğdu. Öyle ki iki oyuncu da formayı giydikleri her maçta performanslarını daha da ileri taşıdı. Süper Lig'deki ilk 7 haftaya Fenerbahçe adına damga vuran oyunculardan olan İrfan Can ve Oğuz, attıkları gollerin yanı sıra asistleriyle de takıma büyük katkı sağladı. İkili şu anda Süper Lig'de en fazla asist yapan 5 isim arasında yer alıyor. Hem İrfan Can Kahveci hem de Oğuz Aydın, 3'er asist yaparken, Çorum'dan Kyziridis, Galatasaray'dan Osimhen ve Trabzonspor'dan Muhammed Salah'la birlikte zirveyi paylaşıyor.