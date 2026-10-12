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Anasayfa Fenerbahçe Kartal, Kocaman'ı yakaladı

Kartal, Kocaman'ı yakaladı

İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin başında Süper Lig'de 3+ gol sevinci yaşayıp 15'inci deplasman galibiyetini elde etti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2026 06:50
Kartal, Kocaman'ı yakaladı
İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin başında Süper Lig'de 3+ gol sevinci yaşayıp 15'inci deplasman galibiyetini elde etti. Deneyimli teknik adam, kulüp tarihinde bu alanda en yüksek sayıya sahip olan Aykut Kocaman'ı da yakaladı. 65 yaşındaki çalıştırıcı ayrıca Süper Lig kariyerinde sarı-lacivertli takımın başında Çaykur Rizespor'a karşı hiç puan kaybetmedi. İsmail Kartal'lı Fenerbahçe, Karadeniz ekibi karşısında 6'da 6 yaptı.
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