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Anasayfa Fenerbahçe İspanya'da ses getirdi

İspanya'da ses getirdi

İspanyol gazetelerinden AS, Marco Asensio'nun Çaykur Rizespor maçındaki performansını golle süslemesinin ardından övgü dolu ifadeler kullandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2026 06:50
İspanya'da ses getirdi

İspanyol gazetelerinden AS, Marco Asensio'nun Çaykur Rizespor maçındaki performansını golle süslemesinin ardından övgü dolu ifadeler kullandı. Haberde; Fenerbahçe'nin zorlu bir dönemden sonra ivme kazandığı vurgulanırken, Matador'un sahalara dönüşü, sarı-lacivertli ekip adına önemli bir gelişme olarak değerlendirildi.

Gazete, Asensio'nun geçen sezon ortaya koyduğu 13 gol ve 14 asistlik performansını da hatırlatarak, yaz döneminde yapılan önemli takviyelere rağmen takımın kilit isimlerinden biri olmayı sürdürdüğünü vurguladı.

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