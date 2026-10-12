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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Fenerbahçe Fenerbahçe, Aston Villa maçı hazırlıklarını sürdürdü!

Fenerbahçe, Aston Villa maçı hazırlıklarını sürdürdü!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında oynayacağı Aston Villa karşılaşmasının hazırlıklarına devam etti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2026 14:47
Fenerbahçe, Aston Villa maçı hazırlıklarını sürdürdü!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Aston Villa ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, karşılaşma öncesi hazırlıklarına yaptığı idmanla devam etti.

Kulüpten yapılan açıkalmada, "Fenerbahçe'miz, İngiltere temsilcisi Aston Villa ile 14 Ekim Çarşamba günü deplasmanda oynayacağı Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçının hazırlıklarını bugün Fenerbahçe Can Bartu Tesislerimizde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktörümüz İsmail Kartal yönetimindeki antrenman; ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Pas çalışmaları ve ardından dar alanda çift kale maçlar yapan futbolcularımız, bireysel çalışmalarla antrenmanı noktaladı.

Çaykur Rizespor maçına ilk 11'de başlayan futbolcularımız ise antrenmanı aktif dinlenmeye yönelik çalışmalarla tamamladı.

Futbol Takımımız, hazırlıklarına 13 Ekim Salı günü yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve ardından İngiltere'ye hareket edecek." ifadeleri kullanıldı.

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