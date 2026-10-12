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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Fenerbahçe Ederson'dan geçit yok

Ederson'dan geçit yok

Geçen sezon son haftalarda yediği hatalı goller nedeniyle eleştirilere hedef olan Ederson, teknik direktör İsmail Kartal'ın göreve gelişiyle birlikte bambaşka bir performans sergilemeye başladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2026 06:50
Ederson'dan geçit yok

Geçen sezon son haftalarda yediği hatalı goller nedeniyle eleştirilere hedef olan Ederson, teknik direktör İsmail Kartal'ın göreve gelişiyle birlikte bambaşka bir performans sergilemeye başladı. Sarı-lacivertli takımın Brezilyalı file bekçisi, son 3 lig sınavında kalesinde devleşerek rakiplere geçit vermedi. Gaziantep, Eyüpspor ve Çaykur Rizespor karşılaşmalarında kalesine toplam 15 isabetli şut gelen 33 yaşındaki eldiven, bu şutların tamamında başarılı olarak kalesinde gol görmedi.

9 YIL SONRA BİR İLK

Son iki karşılaşmada 3 kez karşı karşıya pozisyonda rakiplerine gol şansı tanımayan deneyimli kaleci, Fenerbahçe'nin söz konusu 3 maçta hanesine 7 puan yazdırmasında önemli rol oynadı.

2017-18'den bu yana en yüksek kurtarış yüzdesi yakaladığı lig sezonunu yaşayan Ederson (yüzde 84), Sofascore verilerine göre Çaykur Rizespor maçını 7.9 reytingle tamamladı. Sarı-lacivertli kalecinin randımanını her hafta daha da artırması, Aston Villa maçı öncesi camiayı umutlandırdı.

DERBİ SONRASI YOĞUN ELEŞTİRİ

Fenerbahçe'nin bonuslarla birlikte 13 milyon euro bonservis bedeli ödeyip 3+1 yıllık sözleşme imzaladığı Ederson, geçen sezon beklentilerin altında kalmıştı. Özellikle Galatasaray deplasmanında gördüğü kırmızı kartla takımını eksik bırakan 33 yaşındaki kaleci, mağlubiyetin ardından sert eleştirilere maruz kalmıştı.

BAŞKAN YILDIRIM SAHİP ÇIKTI

Ederson'un kalesinde devleşmesinde Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın payı çok büyük. Başkan Yıldırım tecrübeli file bekçisine destek vererek şu ifadeleri kullanmıştı: "Şimdi herkes Ederson için 'gitsin' diyor. Ben de tam tersini söylüyorum, kalsın, Ederson'u kazanmamız lazım."

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