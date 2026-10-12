Bombardıman!

Ofansif organizasyonları ile dikkat çeken Fenerbahçe, skorer kimliğine geri döndü. Son üç maçta kalesini gole kapayan sarı-lacivertli takım, bireysel oyuncu kalitesiyle rakiplere adeta gol oldu yağdı. Milli ara öncesi Kadıköy'de Eyüpspor karşısında 8-0'lık sonuçla patlama yapan İsmail Kartal'ın talebeleri, Çaykur Rizespor deplasmanından da 3-0'lık galibiyetle döndü. İki karşılaşmada rakip ağları toplam 11 kez havalandıran Fenerbahçe, şampiyonluk yolundaki rakiplerine gözdağı verdi. Sarı-lacivertliler 19 golle Trendyol Süper Lig'in en fazla gol atan takımı konumunda.
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