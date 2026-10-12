Aston Villa mesaisi

Süper Lig'de 2'de 2 yaparak çıkış yakalayan Fenerbahçe, rotasını UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında çarşamba günü yapacağı Aston Villa maçına çevirdi.
Sarı-lacivertli takım İngiltere'de yapılacak müsabaka öncesi dün ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Can Bartu Tesisleri'ndeki idman, İsmail Kartal yönetiminde yapıldı.
Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, paslaşmanın ardından yapılan bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Rizespor maçına ilk 11'de başlayan ve 60 dakika üzeri süre alan oyuncular, günü yenilenmeyle geçirdi