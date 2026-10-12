Aston Villa maçı öncesi flaş karar! Kartal'dan o isme özel görev
Sarı-lacivertli kulüpte dev maç öncesi kadro planlaması değişiyor. Rize deplasmanındaki maçta gösterilen performanslar doğrultusunda İsmail Kartal'ın Aston Villa maçı öncesinde ilk 11'de değişikliğe gitmesi bekleniyor. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2026 10:20 Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2026 10:52
Teknik direktör İsmail Kartal, zorlu İngiltere deplasmanından galibiyetle dönmek için kolları sıvadı.
Tecrübeli teknik adamın Çaykur Rizespor maçındaki performanslar doğrultusunda ilk 11'de bazı değişikliklere gitmesi bekleniyor.
Özellikle son maçta hamle oyuncusu olarak oyuna giren isimlerin sergilediği hırslı futbol teknik ekibin yüzünü güldürdü.
Bu isimlerin başında da milli futbolcu Oğuz Aydın geliyor.
Oğuz Aydın Rizespor maçında az zamanda çok iş yaptı.
10 dakika süre alan milli oyuncu, önce İrfan Can'ın golünde asistini yaptı.
Ardından sağ çaprazdan yaptığı şık vuruşla perdeyi kapatan gole imzasını koydu.
Yıldız oyuncunun bu etkili oyunu, kadro tercihlerinde dengeleri tamamen değiştirdi.
25 yaşındaki sağ kanadın, Aston Villa deplasmanında Kerem'in yerine ilk 11'de maça başlaması bekleniyor.
Oğuz Aydın, bu sezon çıktığı 13 maçta 2 gol ve 3 asistlik performas sergiledi.
Fenerbahçe formasıyla toplamda 82 maçta forma giyen Oğuz Aydın, takımına 9 gol ve 15 asistlik katkı sağladı.
Yıldız oyuncunun piyasa değeri 9 milyon euro olarak gösteriliyor.
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