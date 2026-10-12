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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Fenerbahçe Aston Villa maçı öncesi flaş karar! Kartal'dan o isme özel görev

Aston Villa maçı öncesi flaş karar! Kartal'dan o isme özel görev

Sarı-lacivertli kulüpte dev maç öncesi kadro planlaması değişiyor. Rize deplasmanındaki maçta gösterilen performanslar doğrultusunda İsmail Kartal'ın Aston Villa maçı öncesinde ilk 11'de değişikliğe gitmesi bekleniyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2026 10:20 Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2026 10:52
Aston Villa maçı öncesi flaş karar! Kartal'dan o isme özel görev

Fenerbahçe, milli ara dönüşünde Rize deplasmanında aldığı 3-0'lık galibiyetin ardından lige moralli bir başlangıç yaptı.

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Aston Villa maçı öncesi flaş karar! Kartal'dan o isme özel görev

Sarı-lacivertliler, bu galibiyet ardından hız kesmeden Aston Villa maçının hazırlıklarına başladı.

Aston Villa maçı öncesi flaş karar! Kartal'dan o isme özel görev

Zorlu karşılaşma öncesi Samandıra'da idman temposu oldukça yüksek tutuluyor.

Aston Villa maçı öncesi flaş karar! Kartal'dan o isme özel görev

Teknik direktör İsmail Kartal, zorlu İngiltere deplasmanından galibiyetle dönmek için kolları sıvadı.

Aston Villa maçı öncesi flaş karar! Kartal'dan o isme özel görev

Tecrübeli teknik adamın Çaykur Rizespor maçındaki performanslar doğrultusunda ilk 11'de bazı değişikliklere gitmesi bekleniyor.

Aston Villa maçı öncesi flaş karar! Kartal'dan o isme özel görev

Özellikle son maçta hamle oyuncusu olarak oyuna giren isimlerin sergilediği hırslı futbol teknik ekibin yüzünü güldürdü.

Aston Villa maçı öncesi flaş karar! Kartal'dan o isme özel görev

Bu isimlerin başında da milli futbolcu Oğuz Aydın geliyor.

Aston Villa maçı öncesi flaş karar! Kartal'dan o isme özel görev

Oğuz Aydın Rizespor maçında az zamanda çok iş yaptı.

Aston Villa maçı öncesi flaş karar! Kartal'dan o isme özel görev

10 dakika süre alan milli oyuncu, önce İrfan Can'ın golünde asistini yaptı.

Aston Villa maçı öncesi flaş karar! Kartal'dan o isme özel görev

Ardından sağ çaprazdan yaptığı şık vuruşla perdeyi kapatan gole imzasını koydu.

Aston Villa maçı öncesi flaş karar! Kartal'dan o isme özel görev

Yıldız oyuncunun bu etkili oyunu, kadro tercihlerinde dengeleri tamamen değiştirdi.

Aston Villa maçı öncesi flaş karar! Kartal'dan o isme özel görev

25 yaşındaki sağ kanadın, Aston Villa deplasmanında Kerem'in yerine ilk 11'de maça başlaması bekleniyor.

Aston Villa maçı öncesi flaş karar! Kartal'dan o isme özel görev

Oğuz Aydın, bu sezon çıktığı 13 maçta 2 gol ve 3 asistlik performas sergiledi.

Aston Villa maçı öncesi flaş karar! Kartal'dan o isme özel görev

Fenerbahçe formasıyla toplamda 82 maçta forma giyen Oğuz Aydın, takımına 9 gol ve 15 asistlik katkı sağladı.

Aston Villa maçı öncesi flaş karar! Kartal'dan o isme özel görev

Yıldız oyuncunun piyasa değeri 9 milyon euro olarak gösteriliyor.

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