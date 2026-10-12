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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Fenerbahçe Aston Villa-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu!

Aston Villa-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu!

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki Aston Villa karşılaşmasında Slovak hakem Ivan Kruzliak düdük çalacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2026 11:18 Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2026 11:24
Aston Villa-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu!

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında oynanacak Aston Villa maçını Slovak hakem Ivan Kruzliak'ın yöneteceği açıklandı.

Slovak hakem Ivan Kruzliak, daha önce Fenerbahçe'nin 3 maçında görev yaptı.

Sarı-lacivertliler, Kruzliak'ın yönettiği karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

KRUZLIAK'IN YÖNETTİĞİ MAÇLARDA FENERBAHÇE'NİN ALDIĞI SONUÇLAR

25 Şubat 2016: Lokomotiv Moskova 1–1 Fenerbahçe

16 Şubat 2017: Krasnodar 1–0 Fenerbahçe

26 Ağustos 2021: HJK Helsinki 2–5 Fenerbahçe

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