Aston Villa-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu!

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında oynanacak Aston Villa maçını Slovak hakem Ivan Kruzliak'ın yöneteceği açıklandı.
Slovak hakem Ivan Kruzliak, daha önce Fenerbahçe'nin 3 maçında görev yaptı.
Sarı-lacivertliler, Kruzliak'ın yönettiği karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.
KRUZLIAK'IN YÖNETTİĞİ MAÇLARDA FENERBAHÇE'NİN ALDIĞI SONUÇLAR
25 Şubat 2016: Lokomotiv Moskova 1–1 Fenerbahçe
16 Şubat 2017: Krasnodar 1–0 Fenerbahçe
26 Ağustos 2021: HJK Helsinki 2–5 Fenerbahçe