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Anasayfa Fenerbahçe Asensio sevinci

Asensio sevinci

Yaklaşık 1.5 aylık ara sonrası sahalara dönen Asensio, Rizespor deplasmanında kilidi açtı. Takımını organize eden İspanyol maestro, bitiriciliğinin ne denli yüksek olduğunu kanıtladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2026 06:50
Asensio sevinci

Fenerbahçe camiasında Marco Asensio sevinci yaşanıyor. Trendyol Süper Lig'de TÜMOSAN Konyaspor maçında sakatlanan ve yaklaşık 1.5 ay sahalardan uzak kalan İspanyol yıldızın dönüşü muhteşem oldu. Çaykur Rizespor deplasmanında formasına kavuşan 'Matador' lakaplı oyuncu, oyunda kaldığı 59 dakikalık süre içinde üst düzey futboluyla gelecek adına büyük ümit verdi.

Ürettiği gol beklentisi (xG) sadece 0.05 iken 1 gol bulması, eline geçen en ufak fırsatı bile skora çevirdiğini gösterdi.

YÜZDE 83 PAS İSABETİ

30 yaşındaki maestronun ceza sahasında sadece 2 kez topla buluşup 1 kez fileleri havalandırması, ceza sahası içindeki pozisyon alma becerisinin ve bitiriciliğinin ne kadar yüksek olduğunu kanıtladı.

Yüzde 83'lük pas isabeti (20/24) ile oynayan ve 1 kilit pas atan Marco Asensio, Sofascore verilerine göre 7.7 reyting aldı. Sakatlığını yeni atlatan İspanyol yıldızın, oyunda kaldığı bölümde ikili mücadelelere girmekten kaçınması dikkat çekti.

ZAMAN İSTEDİ

Asensio fizik ve kondisyon olarak ritmini yeniden kazanabilmesi için zamana ihtiyacı olduğunu söyledi.

30 yaşındaki tecrübeli futbolcu zor bir sakatlık dönemi geçirdiğini vurgulayıp "Yavaş yavaş daha iyi noktaya geleceğim. En iyi tempoma ulaşmak için sıkı bir şekilde çalışmaya devam edeceğim" şeklinde konuştu.

SÜPER ORTAKLIK

Sarı-lacivertli takımda Marco Asensio ile Kerem Aktürkoğlu arasındaki iş birliği dikkat çekiyor. Geçen sezondan bu yana Fenerbahçe formasıyla Trendyol Süper Lig'de birbirlerine en fazla asist yapan takım arkadaşları Marco Asensio ile Kerem oldu. İspanyol yıldız, Kerem'e 4; 27 yaşındaki milli oyuncu ise Matador'a 2 gol pası verdi.

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