Trio ekibi yorumladı! Fenerbahçe'nin ilk golünden önce faul var mı?
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı. Trio ekibi, Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi. İşte o yorumlar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2026 11:26
Fenerbahçe bu sonuçla puanını 13'e yükseltirken, Çaykur Rizespor 10 puanda kaldı.
Trio ekibi, Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçının tartışmalı pozisyonlarını yayıncı kuruluşta değerlendirdi. İşte o yorumlar...
Fenerbahçe'nin 12. dakikadaki golü öncesinde faul ya da elle oynama var mı?
Aleks Taşçıoğlu: Vedat Muriç'in hava topu mücadelesini normal bir mücadele olarak görüyorum, herhangi bir faulü gerektirecek bir durum olduğunu düşünmüyorum. Devamında da Kerem Aktürkoğlu'nun eliyle, koluyla değil de göğsünden yukarıya doğru yükselen bir top olarak gördüm. Hakemin sahada devam ettirmesini doğru buldum.
Bülent Yıldırım: Vedat rakibinden daha doğru bir zamanlamayla yükselmiş, topla oynamayı başarmış. Kerem'in herhangi bir elle teması yok. Hakemin devam kararı doğru.
Seçim Demirel: Sizlerle aynı fikirdeyim. Gol öncesi herhangi bir ihlal olduğunu düşünmüyorum.
37. dakikada Ali Sowe, ceza sahasında yerde kaldı. Verilen karar doğru mu?
Aleks Taşçıoğlu: Ake ve Sowe'un yer almak için bir mücadelesi var. O mücadele esnasında iki oyuncunun da odağı top. Yer alma mücadelesi sırasında Ake'nin Sowe'un ayağına bir müdahalesi var. O kontağın ben kazaen olduğunu düşünüyorum ve hakemin sahadaki devam kararını doğru buluyorum.
Bülent Yıldırım: Her iki oyuncunun da tek amacı top ve alan takibi. İlerlerken bir kontak oluyor. Yer alma özgürlüğü var oyuncunun. Kontrolsüz bir basma olursa ancak o zaman bir ihlalden bahsedebiliriz. İki oyuncu tamamen topa doğru giderlerken bence de kazaen bir temas, bir ihlal düşünülmez. Hakemin devam kararı doğru.
Seçim Demirel: Defans oyuncusunun gözü zaten topta. Alttan bir basma var ama tamamen kazara. Ben de devam kararını doğru buluyorum.
67. dakikada Olawoyin ceza sahasında yerde kaldı. Verilen karar doğru muydu?
Bülent Yıldırım: Ceza alanına girdiği anda oyuncunun küçük şarjları kullanarak topun üstüne doğru atlaması söz konusu. Bir aldatmadan bahsetmiyorum, dengesi bozuluyor. Ancak bu düşmeyi kendi kendine yapıyor. Herhangi bir rakibin ihlaliyle düşmesi söz konusu değil. Dolayısıyla devam kararı yüzde yüz doğru.
Aleks Taşçıoğlu: Ben de devam kararına katılıyorum. Doğru karar.
Seçim Demirel: İhlali gerektirecek herhangi bir müdahale göremiyorum ben de.
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