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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Fenerbahçe Ömer Üründül Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçını yorumladı!

Ömer Üründül Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçını yorumladı!

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti Sabah Gazetesi Yazarı Ömer Üründül, sarı lacivertlilerin galibiyetini değerlendirdi. Üründül, İsmail Kartal hakkında çarpıcı eleştirilerde bulundu. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2026 09:28
Ömer Üründül Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçını yorumladı!

"Fenerbahçe dün Rize deplasmanında 3 farklı bir galibiyet elde etti ama bu hiç kimseyi aldatmasın. İlk yarıda tesadüfi bir golle skor avantajı yakalandı."

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Ömer Üründül Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçını yorumladı!

"Ondan sonra 83. dakikaya kadar sergilenen futbol kesinlikle büyük hedef belirleyen bir takım için geçerli değil."

Ömer Üründül Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçını yorumladı!

"Öncelikle İsmail Kartal'a sormak istiyorum, milli takımlara giden oyuncular dışında eldekiler 15 gün ne yaptılar?"

Ömer Üründül Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçını yorumladı!

"Greenwood'un yürüyecek hali yok."

Ömer Üründül Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçını yorumladı!

"Oğuz gibi önemli bir oyucu varken bu kadar kötü oynayan Greenwood 80. dakikaya kadar nasıl oyunda kalır?"

Ömer Üründül Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçını yorumladı!

"Guendouzi de hiç çalışmamış. Keza Semedo aynı şekilde. Sadece işi idare etti."

Ömer Üründül Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçını yorumladı!

"Biraz Brown ile Ake vasatı aştılar."

Ömer Üründül Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçını yorumladı!

"Kante de eski gücünde değildi ama deneyimiyle faydalı oldu. Kerem Aktürkoğlu çok hırslı ve çalışkandı. Ama üstündeki o baskıyı bir türlü atamıyor."

Ömer Üründül Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçını yorumladı!

"Net gol pozisyonlarında üzerine sanki bir şey çöküyor."

Ömer Üründül Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçını yorumladı!

"Asensio her zaman söylediğim gibi yine kaçak dövüştü."

Ömer Üründül Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçını yorumladı!

"Yürüye yürüye oynayan bir yetenek."

Ömer Üründül Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçını yorumladı!

"İsmail Kartal'ın bence tek doğrusu, maç kritik giderken, rakip tehlikeler yaratırken Asensio- İrfan Can Kahveci değişikliği yapmasıydı."

Ömer Üründül Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçını yorumladı!

"Gününüz futbolunun istediği atletizme uygun 3 futbolcu İsmail, Bartuğ ve Oğuz. 3'ü de kulübedeydiler."

Ömer Üründül Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçını yorumladı!

"Dün geceki kadro yapısıyla Fenerbahçe'nin zor rakipler karşısında başarılı olması mümkün değil."

Ömer Üründül Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçını yorumladı!

"Fenerbahçe için gecenin en güzel yanı, İrfan Can ve Oğuz'un attığı mükemmel gollerdi."

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