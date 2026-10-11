Ömer Üründül Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçını yorumladı!
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti Sabah Gazetesi Yazarı Ömer Üründül, sarı lacivertlilerin galibiyetini değerlendirdi. Üründül, İsmail Kartal hakkında çarpıcı eleştirilerde bulundu. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2026 09:28
"Greenwood'un yürüyecek hali yok."
"Oğuz gibi önemli bir oyucu varken bu kadar kötü oynayan Greenwood 80. dakikaya kadar nasıl oyunda kalır?"
"Guendouzi de hiç çalışmamış. Keza Semedo aynı şekilde. Sadece işi idare etti."
"Biraz Brown ile Ake vasatı aştılar."
"Kante de eski gücünde değildi ama deneyimiyle faydalı oldu. Kerem Aktürkoğlu çok hırslı ve çalışkandı. Ama üstündeki o baskıyı bir türlü atamıyor."
"Net gol pozisyonlarında üzerine sanki bir şey çöküyor."
"Asensio her zaman söylediğim gibi yine kaçak dövüştü."
"Yürüye yürüye oynayan bir yetenek."
"İsmail Kartal'ın bence tek doğrusu, maç kritik giderken, rakip tehlikeler yaratırken Asensio- İrfan Can Kahveci değişikliği yapmasıydı."
"Gününüz futbolunun istediği atletizme uygun 3 futbolcu İsmail, Bartuğ ve Oğuz. 3'ü de kulübedeydiler."
"Dün geceki kadro yapısıyla Fenerbahçe'nin zor rakipler karşısında başarılı olması mümkün değil."
"Fenerbahçe için gecenin en güzel yanı, İrfan Can ve Oğuz'un attığı mükemmel gollerdi."
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