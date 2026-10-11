Matador golle döndü

Fenerbahçe'nin çok şeyler beklediği Marco Asensio, Süper Lig'de 22 Ağustos'ta oynanan TÜMOSAN Konyaspor maçında yaşadığı sakatlığın ardından dün akşam ilk defa 11'de görev aldı. Sarı-lacivertlilerin 10 numarası, 12'nci dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun asistinde meşin yuvarlağı ağlarla buluşturup sahalara golle dönüş yaptı. 'Matador' lakaplı yıldız, en son Fenerbahçe'nin 4-2 üstünlüğüyle sonuçlanan Konyaspor sınavında fileleri sallamıştı.

8 MAÇTA 3 GOLE ETKİ ETTİ

Marco Asensio geçen sezon Çaykur Didi Stadı'nda oynanan ve sarı-lacivertli ekibin 5-2 kazandığı karşılaşmada 2 gol ve 1 asistlik performansıyla yıldızlaşmıştı.

Süper Lig'de bu sezon 2'nci golünü kaydeden 30 yaşındaki maestro, Şampiyonlar Ligi ön elemelerindeki Sturm Graz maçında 1 asist yapmıştı.

Süre aldığı 8 karşılaşmada toplam 3 gole katkıda bulunan Marco Asensio 59'uncu dakikada yerini İrfan Can Kahveci'ye bıraktı.

ASENSIO: DAHA İYİ OLACAĞIM

Marco Asensio 90 dakika sonrası galibiyeti değerlendirdi. İspanyol yıldız şöyle konuştu:

"Geçen sezon da burada bir gol atmıştım. İyi bir şekilde çalıştık. Çok önemli ve zor bir maçtı. Atmış olduğum golden dolayı mutluyum.

Bu şekilde devam etmemiz gerekiyor. Önümüzde zorlu maçlar var. Maç maç ritim kazanacağım. Yavaş yavaş daha iyi bir noktaya geleceğim."

SKRINIAR TAKIMI ÖVDÜ

Fenerbahçeli savunmacı Milan Skriniar, Rize'de önemli bir 3 puan aldıklarını söyledi.

31 yaşındaki oyuncu şöyle konuştu:

"Burada oynamanın zor olacağını biliyorduk.

Maça iyi başladık. Daha fazla gol bulabilirdik.

İkinci yarıda iki güzel golle beraber oyunu kopardık. Fenerbahçe için en iyisini yapmaya çalışıyorum.

Takım arkadaşlarım da büyük övgüyü hak ediyorlar."

İRFAN CAN'DAN FÜZE!

Marco Asensio'nun yerine oyuna dahil olan İrfan Can Kahveci, Çaykur Rizespor'un direncini kıran gole imzasını koydu.

Oğuz'un pasında topla buluşan 31 yaşındaki futbolcu, ceza sahası dışından sol ayak içiyle meşin yuvarlağı uzak köşeden filelere gönderdi. Tecrübeli oyuncu 2014-2015 sezonundan bu yana 21 golle Trendyol Süper Lig'de ceza sahası dışından en çok ağları sallayan futbolcu oldu.

2. YARI İYİYDİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal 90 dakika sonrası yaptığı açıklamada maça iyi hazırlandıklarını söyledi. Deneyimli teknik adam, "Rakibin ne kadar iyi olduğunu oyuncularıma anlattım. Maça iyi başladık.

Golü bulduk. Ama daha sonra Rizespor ataklar geliştirdi. Onlar da gol atabilirdi. Devre arasında yaptığımız konuşmayla daha fazla önde baskı yapmamız ve önde top tutmamız gerektiğini anlattık. İkinci yarıya da iyi başladık.

Daha sonra yaptığımız değişikliklerle skoru 3-0'a getirerek maçı kazanmasını bildik. Aston Villa, Brentford ile 2-2 berabere kalmış. Şimdi konsantrasyonumuzu o maça çevirdik."

EDERSON'DAN KRİTİK KURTARIŞ

Fenerbahçe'nin Brezilyalı file bekçisi dün akşam kalesini gole kapayıp takımının 3 puan almasında önemli rol oynadı. Sarı-lacivertli takım 1-0 önde iken 77'nci dakikada ev sahibi ekip çok tehlikeli geldi. Emrecan'ın ortasında arka direkte Doicaru sert vurdu, deneyimli eldiven müthiş bir refleksle gole izin vermedi ve beğeni topladı.

KEREM'DEN BİR ASİST DAHA

Teknik direktör İsmail Kartal'ın sol kanatta görev verdiği Kerem Aktürkoğlu, skora katkı vermeye devam ediyor. Süper Lig'de henüz ağları havalandıramayan 27 yaşındaki futbolcu, Asensio'nun golünde asist yaptı. Süper Lig'de bu sezon 2 tane gol pası veren Kerem, ikinci yarının başında net gol pozisyonundan faydalanamadı.

N'GOLO KANTE DİNAMO GİBİ

Sarı-lacivertli takımın en tecrübeli oyuncularından N'Golo Kante, Rizespor karşısında sahada basmadık yer bırakmadı. İkili mücadelelerde ayakta kalan ve dinamo gibi çalışan Fransız orta saha, etkili paslarıyla takım arkadaşlarını atağa kaldırdı.

Fenerbahçeli taraftarlar maç sonunda Kante'ye sevgi gösterisinde bulundu.