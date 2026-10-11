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Anasayfa Fenerbahçe Fener'den güç gösterisi

Fener'den güç gösterisi

Karadeniz’de dakikalar 12’yi gösterdiğinde Asensio perdeyi açtı, 83’te İrfan Can farkı ikiye çıkardı, bu golden 4 dakika sonra Oğuz Aydın muhteşem bir füzeyle üçüncü golü attı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2026 06:50
Fener'den güç gösterisi

Milli araya 8-0'lık Eyüpspor galibiyetiyle giren Fenerbahçe, milli ara dönüşünde de Çaykur Rizespor'u deplasmanda 3 golle geçti. Karşılaşmaya etkili başlayan sarı-lacivertliler, uzun bir aradan sonra formasına kavuşan İspanyol yıldızı Marco Asensio'nun 12'nci dakikadaki golüyle öne geçti.

Bu golden sonra sazı eline alan Çaykur Rize'ydi. Ev sahibi ekip, Fenerbahçe kalesine yüklense de kaleci Ederson'u geçmeyi başaramadı ve 45 dakika sonunda soyunma odasına F.Bahçe önde girdi.

4 DAKİKADA 2 GOL ATTI

İkinci yarıda da etkili olan taraf Atmacalardı... Ancak bir türlü Fenerbahçe savunmasını aşamayan ev sahibi ekip, 83'te Ariss'in hatası sonrasında meşin yuvarlağı ikinci kez ağlarında gördü. Ariss'ten topu kapan Oğuz, İrfan'ı gördü. İrfan da ceza sahası dışından yaptığı muhteşem vuruşla farkı ikiye çıkardı. Bu golden 4 dakika sonra ise İrfan'a asisti yapan Oğuz, attığı füzeyle maçın skorunu ilan etti: 3-0...

Zorlu deplasmanda ölüp ölüp dirilen sarı-lacivertliler, 3 puanı 3 golle alırken, maç fazlasıyla da 3'üncü sıraya yerleşti.

YILDIZLARDAN VAZGEÇMEDİ

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, bu sezon tüm kulvarlarda şans verdiği, Milan Skriniar, Nathan Ake ve Mason Greenwood'dan Çaykur Rizespor deplasmanında da vazgeçmedi.

Üç yıldız, Rize karşılaşmasıyla birlikte bu sezonki 14'üncü maçlarına çıktı. Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşındaki Lyon maçı sonrasında ceza alan ve bu nedenle Roma karşılaşmasında forma giyemeyen Guendouzi de bu sezon 13'üncü kez sahaya çıktı. Nelson Semedo da bu sezonki 13'üncü mücadelesinde görev yaptı.

KARTAL'DAN TEK DEĞİŞİKLİK

Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal, Eyüspor maçını 8-0 kazanan 11'de tek değişiklik yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı, Eyüp'e karşı 10 numara bölgesinde görev verdiği İrfan Can Kahveci'yi yedeğe çekti ve formayı İspanyol yıldız Marco Asensio'ya verdi.

TARAFTARLAR DOLDURDU

Fenerbahçeli futbolseverler, Çaykur Didi Stadı'nda kendilerine ayrılan bölümü tamamen doldurdu.

Sarı-lacivertli taraftarlar, karşılaşma boyunca takımlarına büyük destek verdi.

313 GÜN SONRA KADRODA YER ALDI

PFDK tarafından 6 ay futboldan men cezası alan Mert Hakan Yandaş, 4 Ekim'de cezasını tamamladı ve teknik direktör İsmail Kartal tarafından Çaykur Rizespor mücadelesinin kadrosuna alındı. Tecrübeli oyuncu, böylece tam tamına 313 gün sonra maç kadrosunda yer aldı.

LUKAKU, OĞUZ'A ASİST YAPTI

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın ileri uçtaki tercihi Vedat Muriç oldu. 65 yaşındaki teknik adam, Belçika Milli Takımı'nda iyi bir oyun ortaya koyan Lukaku'yu ise yine yedek soyundurdu.

80'de oyuna giren tecrübeli golcü, 87'de Oğuz Aydın'a asist yaptı.

KADRODA 4 EKSİK

Fenerbahçe'de geçirdiği sakatlık sonrasında ameliyat olan Mert Müldür ve Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra; genç oyuncular Ognjen Mimovic ile Yiğit Efe Demir, Çaykur Rizespor maçının kadrosunda yer almadı. İki oyuncu teknik ekibin kararı doğrultusunda Rize'ye götürülmedi

OĞUZ'DAN 1 GOL 1 ASİST

A Milli Takım'ın Uluslar Ligi maçlarında Kerem Aktürkoğlu'ndan fazla şans bulan Oğuz Aydın, Çaykur Rizespor deplasmanına kulübede başladı.

80'de oyuna giren yıldız oyuncu, 83'te İrfan Can'ın attığı golde asisti yaptı, 87'de de golünü attı.

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Fenerbahçe, ilk 45 dakikada Çaykur Rizespor ceza sahasında sadece 6 kez topla buluşabildi. Bunların birini golle sonuçlandıran sarı-lacivertliler, 0.09 xG (gol beklentisi) yakalayabildi.

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