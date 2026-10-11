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Fenerbahçe'nin Aston Villa mesaisi başladı!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında konuk olacağı Aston Villa maçının hazırlıklarına başladı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2026 14:05
Fenerbahçe'nin Aston Villa mesaisi başladı!

Fenerbahçe, 14 Ekim Çarşamba günü Villa Park'ta İngiliz temsilcisi Aston Villa ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden idman, bireysel çalışmalarla noktalandı.

Dün akşam oynanan Çaykur Rizespor maçına ilk 11'de başlayan ve 60 dakika üzeri süre alan oyuncular ise günü rejenerasyonla tamamladı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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