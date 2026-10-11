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Anasayfa Fenerbahçe Ahmet Çakar'dan Fenerbahçeli yıldıza flaş sözler! 'Abuk subuk işler yaptı'

Ahmet Çakar'dan Fenerbahçeli yıldıza flaş sözler! "Abuk subuk işler yaptı"

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar maçı yorumlarken, sarı lacivertli yıldız futbolcuya eleştirilerde bulundu. İşte Ahmet Çakar'ın yazısı... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2026 09:34
Ahmet Çakar'dan Fenerbahçeli yıldıza flaş sözler! "Abuk subuk işler yaptı"

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-0'lık skorla mağlup etti.

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Ahmet Çakar'dan Fenerbahçeli yıldıza flaş sözler! "Abuk subuk işler yaptı"

Sarı-lacivertlilerin galibiyetini Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar çarpıcı ifadelerle değerlendirirken, yıldız futbolcuyu eleştirdi.

Ahmet Çakar'dan Fenerbahçeli yıldıza flaş sözler! "Abuk subuk işler yaptı"

AHMET ÇAKAR:

Skor, maçı seyretmeyenleri çok fena yanıltır.

Ahmet Çakar'dan Fenerbahçeli yıldıza flaş sözler! "Abuk subuk işler yaptı"

Kolay değil, Rize deplasmanları hep zor olmuştur, çok net üç gollü bir galibiyet ama maça baktığımızda tablo asla öyle değil.

Ahmet Çakar'dan Fenerbahçeli yıldıza flaş sözler! "Abuk subuk işler yaptı"

F.Bahçe asla iyi oynamadı ve 75-80 dakika F.Bahçe diye bir takım 1-0 önde olmasına rağmen sahada yoktu.

Ahmet Çakar'dan Fenerbahçeli yıldıza flaş sözler! "Abuk subuk işler yaptı"

Rizespor ile F.Bahçe'nin en önemli farkı, hücum oyuncularının becerisi. Rizespor çok yakaladı, atamadı ama son bölümde İrfan Can ve Oğuz oyuna girip zor maçı hem de çok zor maçı bitiriverdiler.

Ahmet Çakar'dan Fenerbahçeli yıldıza flaş sözler! "Abuk subuk işler yaptı"

F.Bahçe maça neredeyse golle başladı. Asensio vurdu, top Rize defansına çarpıp şansın yardımıyla da gol oldu.

Ahmet Çakar'dan Fenerbahçeli yıldıza flaş sözler! "Abuk subuk işler yaptı"

İşte bu dakikadan sonra F.Bahçe hiçbir şey yapmadı, yapamadı.

Ahmet Çakar'dan Fenerbahçeli yıldıza flaş sözler! "Abuk subuk işler yaptı"

İleride top tutamadı, inanılmaz top kayıpları yaptılar, Kerem neredeyse tüm maç Rizesporlu bir oyuncu gibi oynayıp abuk subuk işler yaptı.

Ahmet Çakar'dan Fenerbahçeli yıldıza flaş sözler! "Abuk subuk işler yaptı"

Hele hele son 15 dakikada Rizespor öyle bir gol kaçırdı ki atsa, F.Bahçe maçı asla kazanamazdı.

Ahmet Çakar'dan Fenerbahçeli yıldıza flaş sözler! "Abuk subuk işler yaptı"

Tüm F.Bahçe camiası, 'Yersek çıkartamayız, galiba da yiyeceğiz' derken önce İrfan Can, ardından da Oğuz'un mükemmel vuruşları, çok zor maçı, F.Bahçe'nin çok kötü oynadığı bir müsabakayı kurtarıverdi.

Ahmet Çakar'dan Fenerbahçeli yıldıza flaş sözler! "Abuk subuk işler yaptı"

Hakem açısından maç çok iyi geçti.

Ahmet Çakar'dan Fenerbahçeli yıldıza flaş sözler! "Abuk subuk işler yaptı"

Zor pozisyon olmadı, oyuncular iyi niyetliydi, dolayısıyla hakem Ozan Ergün de kusursuza yakın bir maç yönetti.

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