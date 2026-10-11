Kolay değil, Rize deplasmanları hep zor olmuştur, çok net üç gollü bir galibiyet ama maça baktığımızda tablo asla öyle değil.

F.Bahçe asla iyi oynamadı ve 75-80 dakika F.Bahçe diye bir takım 1-0 önde olmasına rağmen sahada yoktu.