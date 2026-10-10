Rize'de zafer vakti

Fenerbahçe, Süper Lig'in 7'nci haftasında bugün Çaykur Rizespor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Milli araya 8-0'lık Eyüpspor galibiyetiyle giren sarı-lacivertlilerde tek hedef; bugün sahadan galibiyetle ayrılarak zirve yarışında hata yapmamak. Teknik direktör İsmail Kartal da tüm planlarını Karadeniz'de üç puan üzerine yaptı. Çaykur Didi Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak olan bu zorlu müsabakada hakem Ozan Ergün görev yapacak. 65 yaşındaki çalıştırıcı, rakibin artılarını ve eksilerini oyuncularına aktardı.

KENDİMİZ GİBİ OLMALIYIZ

Kartal öğrencilerine şöyle seslendi: Bizim için çok önemli bir maç. Kazanma serimize devam etmeliyiz. Sizden sadece bu maça odaklanmanızı istiyorum. Kazana kazana devam edeceğiz. Oyun disiplinine sadık kaldığınız ve formanın hakkını verdiğiniz sürece kazanamayacağımız hiçbir maç yok. Seri galibiyetler almak için bu maçı kazanacağız ve ilk adımı atacağız. Hepinizden maksimumunuzu vermenizi istiyorum. Biz kendimiz gibi oynarsak Eyüp maçında olduğu gibi Rize'yi de farklı mağlup ederiz.

TEK EKSİK MERT MÜLDÜR

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor mücadelesinde tek oyuncusundan faydalanamayacak. O isim de; yaşadığı sakatlığın ardından Avusturya'da ameliyat olan Mert Müldür. Tecrübeli sağ bek dışında sarı-lacivertlilerde eksik oyuncu bulunmuyor.

LİGDE 49. RANDEVU

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile Süper Lig tarihinde bugüne kadar 48 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 32 defa sahadan galip ayrılırken, yeşil-mavililer ise 7 kez kazandı. 9 karşılaşma da berabere sona erdi. Rekabette Fenerbahçe, rakip filelere 112 gol atarken, Rizespor 47 kez gol sevinci yaşadı.

17 MAÇTA 1 BERABERLİK

Ligde oynanan son 17 maçta Fenerbahçe 15 kez galip gelirken, 1 karşılaşmayı Çaykur Rizespor kazandı, yalnızca 1 maç berabere bitti. Bu maçlarda Fenerbahçe 53 gol kaydederken, Çaykur Rizespor 17 gol sevinci yaşadı. İki takım arasında ligde oynanan ve berabere biten tek maç geçen sezonun ikinci yarısında Kadıköy'deki mücadeleydi. Rize'nin 90+8'de attığı golle maç 2-2 sona erdi.

MERT HAKAN'IN CEZASI BİTTİ

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 12 ay hak mahrumiyeti verilen, daha sonra cezası 6 aya indirilen Mert Hakan Yandaş, Çaykur Rizespor maçıyla birlikte sahalara dönüyor. Tecrübeli futbolcu, teknik direktör İsmail Kartal'ın görev vermesi halinde uzun bir aradan forma şansı bulacak.

MİLLİ ARADA AZERBAYCAN'A GİTTİ

Milli maçlar sebebiyle lige verilen arada hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Azerbaycan'da bir de hazırlık maçı oynadı. Azerbaycan'ın Turan Tovuz ekibiyle karşı karşıya gelen sarı-lacivertliler, N'Golo Kante ve Çağrı Hakan Balta'nın golleriyle mücadeleden 2-0 galip ayrılmıştı.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Sarı-lacivertli takım, dün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla Çaykur Rizespor mücadelesinin hazırlıklarını tamamladı. Son idmanda taktik ağırlıklı çalışan Fenerbahçe, antrenman sonrasında ise saat 17.00'de Sabiha Gökçen'den kalkan uçakla Rize'ye gitti. Sarı-lacivertli kafile, saat 19.00 civarında kente indi. Fenerbahçeli futbolcuları ve teknik heyeti, taraftarlar havaalanında coşkuyla ve çiçeklerle karşıladı.

İŞTE RİZESPOR-F.BAHÇE MAÇININ MUHTEMEL İLK 11'LERİ

Rizespor: Fofana, Mocsi, Tayyip Talha, Sagnan, Taylan, Taha, Laçi, Olawoyin, Mithat, Sowe, Emrecan

F.Bahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, Asensio, Oğuz, Vedat