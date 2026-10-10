İstanbul evim gibi

Fenerbahçe'nin yıldız sol beki Archie Brown, kulüp kanalında katıldığı soru- cevap programında samimi açıklamalar yaptı. Sarı-lacivertli kulüpte çok sıcak karşılandığını belirten İngiliz oyuncu, İstanbul'a da çabuk alıştığının altını çizdi. Archie Brown'ın soru-cevapları şöyle;

Takımdaki en iyi dansçı kimdir?

ARCHIE: Ben.

Eğer bir günlüğüne takım arkadaşlarından birinin yerine geçebilseydin, bu kim olurdu?

ARCHIE: N'Golo Kante.

Seni en çok güldüren kim?

ARCHIE: Büyük ihtimalle Nathan Ake. Çünkü Nathan ve ben çok fazla gülüyoruz. Espri anlayışımız hemen hemen aynı. Benim İngilizce takılmalarımı iyi anlıyor çünkü İngiltere'de çok fazla zaman geçirmiş.

Oğuz Aydın mı Oosterwolde mi?

ARCHIE: Gerçekten seçemem, ikisi de kardeşim.

DJ kim olsun istersin?

ARCHIE: Romelu, çok fazla rap dinliyor.

Dünya Kupası mı Şampiyonlar Ligi mi?

ARCHIE: Sanırım Dünya Kupası. Çünkü bütün dünyayı bir araya getiriyor.

İstanbul mu Londra mı?

ARCHIE: İstanbul... İstanbul genel olarak gayet sıcak.

En çok hangi Türkçe kelimeyi kullanıyorsun?

ARCHIE: Tamam, tamam. Her durumda kullanıyorum.

İstanbul'la ilgili en sevdiğin şey nedir?

ARCHIE: İnsanlar. Çok kibarlar. Çok sıcakkanlı insanlar... Burayı bana ev gibi hissettirdiler.

İstanbul'da en çok neye alışamadın?

ARCHIE: Ne kadar kolay tanındığıma. Buna alışması oldukça zor.

RADARA TAKILDI

Sarı-lacivertlilerin yıldızı Archie Brown, sergilediği performansla İngiliz ekiplerini peşine taktı. Piyasa değerini 18 milyon euroya yükselten 24 yaşındaki sol beki, Nottingham Forest ve Chelsea takibe aldı. Sarı-lacivertlilerin Brown için 30 milyon euro altında gelecek olan teklifleri değerlendirmeye almayacağı belirtildi.