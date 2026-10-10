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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Fenerbahçe İsmail Kartal'dan Asensio sözleri!

İsmail Kartal'dan Asensio sözleri!

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Çaykur Rizespor maçı öncesi çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Kartal, Marco Asensio hakkında yaptığı açıklama ile dikkat çekti. İşte o ifadeler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2026 18:19 Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2026 18:23
İsmail Kartal'dan Asensio sözleri!

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda oynayacakları Çaykur Rizespor maçı öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kartal, "Milli arayı takım olarak iyi değerlendirdik. Her ne kadar 13-14 oyuncu milli takıma gitse de iyi hazırlandık. Azerbaycan'da hazırlık maçı yaptık ve kazandık. İyi çalışıyoruz. İyi antrenmanlar yaptık. Rizespor da iyi bir takım, onlara karşı neler yapabileceğimizi çalıştık. Seri yakalamak istiyoruz. İnşallah bu akşam da yaptığımız çalışmaların sonucunu alırız." dedi.

ASENSIO SÖZLERİ

"Asensio çok kaliteli bir oyuncu. Sakatlığı vardı. Milli arada bu sakatlığını doktorlarımız giderdi. Kendisini hazırlık maçında oynattık. Bu hafta da iyi çalıştı. Biz de ona formayı verdik."

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