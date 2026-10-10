Gözler golcülerde

Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor deplasmanında en büyük kozları golcüleri olacak. Özellikle Vedat Muriç, milli ara öncesinde oynanan Eyüpspor mücadelesinde 4 gol birden atarak büyük sükse yapmıştı. Kosova Milli Takımı'yla da UEFA Uluslar Ligi'nde iyi bir performans ortaya koyan tecrübeli golcünün bugün ilk 11'de başlaması bekleniyor. Vedat aynı zamanda toplamda attığı 7 golle de Fenerbahçe'nin en golcü ismi konumunda bulunuyor.

SİFTAH YAPMAK İSTİYOR

Kosovali yıldız, bugün süre alması halinde de eski takımına karşı mücadele etmiş olacak. Sarı-lacivertlilerin diğer golcüsü Romelu Lukaku da milli takım dönemini iyi geçirdi. Bu sezonki ilk golünü milli takımımıza karşı kaydeden Belçikalı yıldız, süre alıp Fenerbahçe formasıyla da siftah yapmak istiyor. Sarı-lacivertli taraftarların gözü bu maçta, İsmail Kartal'ın en güvendiği isimlerin başında gelen Vedat ve Lukaku'da olacak.