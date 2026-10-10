Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Diego Carlos...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yaz transfer döneminde çok sayıda isimle vedalaşan Fenerbahçe'de takımdan ayrılan isimlerden biri de Diego Carlos olmuştu. Sezon sonuna kadar Parma'ya kiralanan Brezilyalı stoperle ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2026 14:33
Sarı-lacivertiler özellikle Mason Greenwood ve Romelu Lukaku transferiyle dünya çapında ses getirdi.
Fenerbahçe'de yapılan transferlerin yanı sıra çok sayıda isimle de yollar ayrıldı.
10+4 yabancı kuralı nedeniyle birçok yabancı oyuncusuyla vedalaşan sarı-lacivertlilerde takımdan ayrılan isimlerden biri de Diego Carlos oldu.
Sarı-lacivertliler, tecrübeli savunma oyuncusunu Serie A ekibi Parma'ya kiraladı.
İtalyan ekibiyle bu sezon 3 maça çıkan 33 yaşındaki futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
VASCO DA GAMA TAKİP EDİYOR
Fenerbahçe'nin İtalyan ekibi Parma'ya kiraladığı Diego Carlos, Vasco da Gama'nın takibinde...
Brezilya ekibi yaz transfer döneminde de oyuncuyla ilgilenmiş ancak sonuçlandıramamıştı.
Brezilya medyası, Vasco'nun ocak ayında tecrübeli stoper için harekete geçebileceğini ileri sürdü.
Diego Carlos, 2024/25 sezonu ara transfer döneminde 11.47 milyon Euro karşılığında Aston Villa'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.
Sarı-lacivertli takımdaki ilk döneminde sakatlanan Brezilyalı savunma oyuncusu, iyileştikten sonra forma şansı bulmakta zorlanmıştı.
Geçtiğimiz sezonu Como'da geçiren Carlos, İtalyan ekibinde başarılı bir performans sergilemişti.
Diego Carlos'un Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
Tecrübeli stoperin günceli piyasa değeriyse 3 milyon Euro olarak gösteriliyor.
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