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Anasayfa Fenerbahçe Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Diego Carlos...

Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Diego Carlos...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yaz transfer döneminde çok sayıda isimle vedalaşan Fenerbahçe'de takımdan ayrılan isimlerden biri de Diego Carlos olmuştu. Sezon sonuna kadar Parma'ya kiralanan Brezilyalı stoperle ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2026 14:33
Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Diego Carlos...

Şampiyonluk parolasıyla başladığı sezona istediği gibi bir giriş yapamayan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

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Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Diego Carlos...

Yeni yönetim ve teknik direktörüyle sezona giriş yapan sarı-lacivertliler, hareketli bir yaz transfer dönemi geçirdi.

Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Diego Carlos...

Fenerbahçe, 1. Transfer ve Tescil Dönemi'nde Mason Greenwood, Romelu Lukaku, Nathan Ake, Vedat Muriç ve Kojo Peprah Oppong gibi isimleri renklerine bağladı.

Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Diego Carlos...

Sarı-lacivertiler özellikle Mason Greenwood ve Romelu Lukaku transferiyle dünya çapında ses getirdi.

Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Diego Carlos...

Fenerbahçe'de yapılan transferlerin yanı sıra çok sayıda isimle de yollar ayrıldı.

Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Diego Carlos...

10+4 yabancı kuralı nedeniyle birçok yabancı oyuncusuyla vedalaşan sarı-lacivertlilerde takımdan ayrılan isimlerden biri de Diego Carlos oldu.

Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Diego Carlos...

Sarı-lacivertliler, tecrübeli savunma oyuncusunu Serie A ekibi Parma'ya kiraladı.

Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Diego Carlos...

İtalyan ekibiyle bu sezon 3 maça çıkan 33 yaşındaki futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Diego Carlos...

VASCO DA GAMA TAKİP EDİYOR

Fenerbahçe'nin İtalyan ekibi Parma'ya kiraladığı Diego Carlos, Vasco da Gama'nın takibinde...

Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Diego Carlos...

Brezilya ekibi yaz transfer döneminde de oyuncuyla ilgilenmiş ancak sonuçlandıramamıştı.

Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Diego Carlos...

Brezilya medyası, Vasco'nun ocak ayında tecrübeli stoper için harekete geçebileceğini ileri sürdü.

Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Diego Carlos...

Diego Carlos, 2024/25 sezonu ara transfer döneminde 11.47 milyon Euro karşılığında Aston Villa'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Diego Carlos...

Sarı-lacivertli takımdaki ilk döneminde sakatlanan Brezilyalı savunma oyuncusu, iyileştikten sonra forma şansı bulmakta zorlanmıştı.

Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Diego Carlos...

Geçtiğimiz sezonu Como'da geçiren Carlos, İtalyan ekibinde başarılı bir performans sergilemişti.

Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Diego Carlos...

Diego Carlos'un Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Diego Carlos...

Tecrübeli stoperin günceli piyasa değeriyse 3 milyon Euro olarak gösteriliyor.

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