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Fenerbahçe'de Milan Skriniar: Bu benim işim!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-0'lık skorla mağlup etti. Bu mücadelenin ardından sarı-lacivertlilerin tecrübeli stoperi Milan Skriniar açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2026 21:12
Fenerbahçe'de Milan Skriniar: Bu benim işim!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile kozlarını paylaştı. Kanarya bu maçtan 3-0'lık skorla galip ayrıldı. Mücadele hakkında sarı-lacivertlilerin yıldız stoperi Milan Skriniar değerlendirmelerde bulundu.

İŞTE SKRINIAR'IN O SÖZLERİ:

"Zor bir maç oldu. Burada oynamanın zor olduğunu biliyorduk. Geçen sezonu hatırlayacak olursak da zor bir maçtı. Maça iyi başladık. Daha fazla gol bulabilirdik. Ama önemli olan şey galibiyet. Şimdi birkaç gün dinlenme vaktimiz olacak ve ardından maçlara devam edeceğiz.

FAZLA MAÇ OYNAMASI HAKKINDA

Bu benim işim. Benim bunu yapmam gerekiyor ve kendimi iyi hissediyorum. Çok fazla maça çıkıyoruz. Bu benim için iyi bir şey. Bizler bunun için çalışıyoruz. Amacım takıma yardımcı olabilmek. Fenerbahçe ve camiamız için en iyi şeyi yapmaya çalışıyorum. Sadece ben değil, takım arkadaşlarım da büyük bir övgüyü hak ediyor."

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