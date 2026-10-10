Rizespor-Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayın

Trendyol Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ligin 7. hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Ligde 10 puanda bulunan sarı lacivertliler, Karadeniz'deki mücadeleden 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Çaykur Rizespor ise Fenerbahçe karşısında 3 puan alarak taraftarı önünde bu sezon ilk kez kazanmayı planlıyor. Peki Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

ÇAYKUR RİZESPOR-FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ:

Çaykur Rizespor: Fofana, Mocsi, Tayyip Talha, Sagnan, Taylan, Taha, Laçi, Olawoyin, Mithat, Sowe, Emrecan

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, Asensio, Oğuz, Vedat

ÇAYKUR RİZESPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçı 10 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.

RİZESPOR-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

LİGDE 49. RANDEVU

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile Süper Lig tarihinde bugüne kadar 48 rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 32 defa sahadan galip ayrılırken, yeşil-mavililer ise 7 kez kazandı. 9 karşılaşma ise berabere sona erdi. Rekabette Fenerbahçe, rakip filelere 112 gol atarken, Rizespor 47 kez gol sevinci yaşadı.

İki takım arasında geçtiğimiz sezon Rize'de oynanan maçı Kanarya, 5-2'lik skorla kazanırken, Kadıköy'deki müsabaka 2-2 sona erdi.

RİZE'DE OYNANAN SON 6 MAÇI FENERBAHÇE KAZANDI

Fenerbahçe'nin Karadeniz ekibine karşı galibiyet serisi son lig maçında bozuldu. Bu maç öncesi 12 maçlık seri yakalayan sarı lacivertliler, Rize'de ise oynadığı son 6 mücadelede sahadan 3 puanla ayrıldı. Bu süreçte gol yollarında etkili olan Kanarya, 23 kez gol sevinci yaşadı.

Çaykur Rizespor sahasında Fenerbahçe'yi son olarak Eylül 2018'de 3-0 yendi.

DEPLASMAN KARNESİ

Sarı lacivertliler, Süper Lig'de bu sezon dış sahada 3 maça çıktı. Gençlerbirliği'ne mağlup olan Fenerbahçe, Samsunspor'u yenerken, Gaziantep FK ile de berabere kaldı. Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde deplasmanda toplam 3 maça çıkarken, 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

MİLLİ ARADA AZERBAYCAN'A GİTTİ

Milli maçlar sebebiyle lige verilen arada hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Azerbaycan'da bir de hazırlık maçı oynadı.

Azerbaycan'ın Turan Tovuz ekibiyle karşı karşıya gelen sarı lacivertliler, N'Golo Kante ve Çağrı Hakan Balta'nın golleriyle mücadeleden 2-0 galip ayrılmıştı.

GÖZLER GOLCÜLERDE

Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçı öncesinde gözler Vedat Muriç ve Romelu Lukaku'da olacak.

Eyüpspor karşısında fileleri 4 kez havalandıran Vedat Muriç, Rize deplasmanında ilk 11'e yakın. Milli arada takımı Belçika'yla iyi bir performans ortaya koyan Romelu Lukaku da İsmail Kartal'ın gol yollarındaki kozlarından biri olarak forma bekleyecek.

OZAN ERGÜN DÜDÜK ÇALACAK

Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe oynanacak müsabakada hakem Ozan Ergün düdük çalacak. Ergün'ün yardımcılıklarını Furkan Ürün ile Mustafa Savranlar yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Melih Aldemir olacak.