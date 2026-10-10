Avom teklifi reddetti

Fenerbahçe'nin transfer listesinde olan Arthur Avom'un Fransa ekibi Lorient'in sözleşme uzatma teklifini reddettiği belirtildi.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2026 06:50
Fenerbahçe'nin transfer listesinde olan Arthur Avom'un Fransa ekibi Lorient'in sözleşme uzatma teklifini reddettiği belirtildi. 21 yaşındaki merkez orta saha için sarı- lacivertlilerin ocak ayında harekete geçmesi ve imzayı attırması bekleniyor. Yaz transfer döneminde de Fenerbahçe'nin gündemine gelen Avom için yapılan teklif kabul edilmemişti. Kamerunlu oyuncu, 2024-25 sezonunda Ligue 2'de Lorient'te sezonun oyuncusu seçildi.