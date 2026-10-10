Asensio sahalara dönüyor

En son ligde Konyaspor maçında oynayan Marco Asensio, Çaykur Rize deplasmanıyla birlikte formasına kavuşuyor.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2026 06:50
Süper Lig'in ikinci haftasındaki Konyaspor mücadelesinde en son görev yapan ve sonrasında uyluk sakatlığı yaşayan Marco Asensio, 4 maçlık aradan sonra formasına kavuşuyor. Milli takım arasında sakatlığını tamamen atlatan İspanyol yıldız, ilk 11'de sahaya çıkacak. Konyaspor karşısında 1 gol atan matador, bugün de ağları sarsarak golle takıma dönmenin hesaplarını yapıyor. Ligde 2, Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde ise 5 karşılaşmada boy gösteren Asensio'nun, 1 gol, 1 asistlik performansı var.