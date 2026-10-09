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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Fenerbahçe Fenerbahçe'nin Rizespor maçı kamp kadrosu belli oldu! O isim kadroda

Fenerbahçe'nin Rizespor maçı kamp kadrosu belli oldu! O isim kadroda

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Mücadele öncesi sarı lacivertlilerin kamp kadrosu açıklandı. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2026 16:38 Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2026 16:46
Fenerbahçe'nin Rizespor maçı kamp kadrosu belli oldu! O isim kadroda

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile kozlarını paylaşacak.

Zorlu maç öncesi sarı lacivertlilerin kamp kadrosu belli oldu. Fenerbahçe'de Marco Asensio ve Mert Hakan Yandaş, Rize kafilesinde yer aldı.

İşte sarı lacivertlilerin kamp listesi:

Mert Günok, Ederson Moraes, Tarık Çetin, Milan Skriniar, Nathan Ake, Kojo Peprah Oppong, Levent Mercan, Archie Brown, Nelson Semedo, Matteo Guendouzi, İsmail Yüksek, N'Golo Kante, Bartuğ Elmaz, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Marco Asensio, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Mason Greenwood, Dorgeles Nene, Romelu Lukaku, Vedat Muriç.

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