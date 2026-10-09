Fenerbahçe'den Pavlidis'e dev bonservis! Transfer teklifini duyurdular
Süper Lig'de uzun süredir özlemini duyduğu şampiyonluğa ulaşmayı hedefleyen Fenerbahçe, sezon başında kadrosunu önemli isimlerle güçlendirdi. Hücum hattına Greenwood, Lukaku ve Vedat Muriç gibi yıldızları dahil eden sarı-lacivertlilerin, Benfica'nın golcüsü için yaptığı dev teklif ortaya çıktı. Portekiz basını, transfer girişiminin detaylarını duyurdu. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2026 09:58
Sarı-lacivertliler, deplasmanda kazanarak ligdeki şampiyonluk yarışında hata yapmak istemiyor.
PAVLIDIS İÇİN DEV HAMLE
Sezon başında kadrosunu önemli isimlerle güçlendiren Fenerbahçe, yaptığı transferlerle dikkatleri üzerine çekmişti.
Hücum hattına Mason Greenwood, Romelu Lukaku ve Vedat Muriç gibi yıldızları dahil ettiği belirtilen sarı-lacivertlilerin, bir başka önemli golcü için de harekete geçtiği öne sürüldü.
Record'un haberine göre Fenerbahçe, yaz transfer döneminde Benfica forması giyen Vangelis Pavlidis'i kadrosuna katmak için Portekiz ekibinin kapısını 50 milyon euronun üzerinde bir teklifle çaldı.
Yunan golcünün performansından memnun olan Benfica'nın ise bu astronomik teklife rağmen oyuncusunu bırakmaya yanaşmadığı belirtildi.
Haberde, sarı-lacivertli kulübün Pavlidis'e yıllık 8 milyon euro ve bonuslar içeren bir maaş paketi önerdiği aktarıldı.
Yunan futbolcunun sözleşmesinde 25 milyon euroluk bir serbest kalma maddesi bulunduğu ifade edilirken Benfica'nın teklifi geri çevirdiği kaydedildi.
Record'un haberinde, "Türk kulübü oyuncuya 8 milyon euro artı bonuslar önerdi.
Serbest kalma maddesi de 25 milyon euroydu. Benfica bu teklifi reddetti ve oyuncuya maaşının yanı sıra bonus vermek zorunda kaldı" ifadelerine yer verildi.
PAVLIDIS'TEN DİKKAT ÇEKEN PERFORMANS
Benfica formasıyla sergilediği performansla Avrupa futbolunun dikkat çeken golcüleri arasında yer alan Vangelis Pavlidis, yeni sezona da etkileyici bir başlangıç yaptı.
Hem kulübünde hem de Yunanistan Milli Takımı'nda ortaya koyduğu skor katkısıyla öne çıkan 27 yaşındaki santrfor, hücumdaki etkinliğini sürdürdü.
Yunan golcü, Benfica ve Yunanistan Milli Takımı formalarıyla çıktığı 17 karşılaşmada 14 gol atarken 4 de asist yaptı.
Böylece toplam 18 gole doğrudan katkı sağlayan Pavlidis, takımının hücum gücünde önemli bir rol üstlendi.
PİYASA DEĞERİ 35 MİLYON EURO
Güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösterilen Pavlidis'in Benfica ile olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.
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