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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Fenerbahçe Fenerbahçe'den Pavlidis'e dev bonservis! Transfer teklifini duyurdular

Fenerbahçe'den Pavlidis'e dev bonservis! Transfer teklifini duyurdular

Süper Lig'de uzun süredir özlemini duyduğu şampiyonluğa ulaşmayı hedefleyen Fenerbahçe, sezon başında kadrosunu önemli isimlerle güçlendirdi. Hücum hattına Greenwood, Lukaku ve Vedat Muriç gibi yıldızları dahil eden sarı-lacivertlilerin, Benfica'nın golcüsü için yaptığı dev teklif ortaya çıktı. Portekiz basını, transfer girişiminin detaylarını duyurdu. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2026 09:58
Fenerbahçe'den Pavlidis'e dev bonservis! Transfer teklifini duyurdular

Milli aranın sona ermesiyle birlikte Fenerbahçe'de gözler yeniden Süper Lig'e çevrildi.

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Fenerbahçe'den Pavlidis'e dev bonservis! Transfer teklifini duyurdular

Şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertliler, ligin 7. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olacak.

Fenerbahçe'den Pavlidis'e dev bonservis! Transfer teklifini duyurdular

10 Ekim Cumartesi günü oynanacak Çaykur Rizespor-Fenerbahçe karşılaşması saat 19.00'da başlayacak.

Fenerbahçe'den Pavlidis'e dev bonservis! Transfer teklifini duyurdular

Sarı-lacivertliler, deplasmanda kazanarak ligdeki şampiyonluk yarışında hata yapmak istemiyor.

Fenerbahçe'den Pavlidis'e dev bonservis! Transfer teklifini duyurdular

PAVLIDIS İÇİN DEV HAMLE

Sezon başında kadrosunu önemli isimlerle güçlendiren Fenerbahçe, yaptığı transferlerle dikkatleri üzerine çekmişti.

Fenerbahçe'den Pavlidis'e dev bonservis! Transfer teklifini duyurdular

Hücum hattına Mason Greenwood, Romelu Lukaku ve Vedat Muriç gibi yıldızları dahil ettiği belirtilen sarı-lacivertlilerin, bir başka önemli golcü için de harekete geçtiği öne sürüldü.

Fenerbahçe'den Pavlidis'e dev bonservis! Transfer teklifini duyurdular

Record'un haberine göre Fenerbahçe, yaz transfer döneminde Benfica forması giyen Vangelis Pavlidis'i kadrosuna katmak için Portekiz ekibinin kapısını 50 milyon euronun üzerinde bir teklifle çaldı.

Fenerbahçe'den Pavlidis'e dev bonservis! Transfer teklifini duyurdular

Yunan golcünün performansından memnun olan Benfica'nın ise bu astronomik teklife rağmen oyuncusunu bırakmaya yanaşmadığı belirtildi.

Fenerbahçe'den Pavlidis'e dev bonservis! Transfer teklifini duyurdular

Haberde, sarı-lacivertli kulübün Pavlidis'e yıllık 8 milyon euro ve bonuslar içeren bir maaş paketi önerdiği aktarıldı.

Fenerbahçe'den Pavlidis'e dev bonservis! Transfer teklifini duyurdular

Yunan futbolcunun sözleşmesinde 25 milyon euroluk bir serbest kalma maddesi bulunduğu ifade edilirken Benfica'nın teklifi geri çevirdiği kaydedildi.

Fenerbahçe'den Pavlidis'e dev bonservis! Transfer teklifini duyurdular

Record'un haberinde, "Türk kulübü oyuncuya 8 milyon euro artı bonuslar önerdi.

Fenerbahçe'den Pavlidis'e dev bonservis! Transfer teklifini duyurdular

Serbest kalma maddesi de 25 milyon euroydu. Benfica bu teklifi reddetti ve oyuncuya maaşının yanı sıra bonus vermek zorunda kaldı" ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe'den Pavlidis'e dev bonservis! Transfer teklifini duyurdular

PAVLIDIS'TEN DİKKAT ÇEKEN PERFORMANS

Benfica formasıyla sergilediği performansla Avrupa futbolunun dikkat çeken golcüleri arasında yer alan Vangelis Pavlidis, yeni sezona da etkileyici bir başlangıç yaptı.

Fenerbahçe'den Pavlidis'e dev bonservis! Transfer teklifini duyurdular

Hem kulübünde hem de Yunanistan Milli Takımı'nda ortaya koyduğu skor katkısıyla öne çıkan 27 yaşındaki santrfor, hücumdaki etkinliğini sürdürdü.

Fenerbahçe'den Pavlidis'e dev bonservis! Transfer teklifini duyurdular

Yunan golcü, Benfica ve Yunanistan Milli Takımı formalarıyla çıktığı 17 karşılaşmada 14 gol atarken 4 de asist yaptı.

Fenerbahçe'den Pavlidis'e dev bonservis! Transfer teklifini duyurdular

Böylece toplam 18 gole doğrudan katkı sağlayan Pavlidis, takımının hücum gücünde önemli bir rol üstlendi.

Fenerbahçe'den Pavlidis'e dev bonservis! Transfer teklifini duyurdular

PİYASA DEĞERİ 35 MİLYON EURO

Güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösterilen Pavlidis'in Benfica ile olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

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