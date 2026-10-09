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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Fenerbahçe Fenerbahçe ve Galatasaray'ın tur ihtimalleri belli oldu! Yapay zeka açıkladı

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın tur ihtimalleri belli oldu! Yapay zeka açıkladı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci maçlar öncesi, temsilcilerimiz Galatasray ve Fenerbahçe'nin tur ihtimalleri belli oldu. İşte yapay zekanın tahmini...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2026 17:03
İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın tur şansı! Yapay zeka açıkladı

Devler Ligi'nde heyecan sürüyor.

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İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın tur şansı! Yapay zeka açıkladı

Milli ara sonrası gözler Avrupa'nın kulüpler bazındaki en büyük organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'ne çevrildi.

İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın tur şansı! Yapay zeka açıkladı

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2 temsilcimiz bulunuyor.

İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın tur şansı! Yapay zeka açıkladı

Geçen sezon Trendyol Süper Lig'de mutlu sona ulaşan Galatasaray Avrupa sahnesinde ülkemizi temsil etmeye hak kazanmıştı.

İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın tur şansı! Yapay zeka açıkladı

Diğer temsilcimiz Fenerbahçe ise, eleme turları ve Play-Off aşamasında Fransız Kulübü, Olimpik Lyon'u mağlup ederek, uzun bir aranın ardından Devler Ligi'ne dönmenin mutluluğunu yaşadı

İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın tur şansı! Yapay zeka açıkladı

Temsilcilerimiz UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta mücadelelerini geride bıraktı.

İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın tur şansı! Yapay zeka açıkladı

Sarı-Kırmızılılar, deplasmanda Portekiz ekibi Sporting Lizbon'a 3-1 mağlup olmuştu.

İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın tur şansı! Yapay zeka açıkladı

Sarı-Lacivertliler ise sahasında konuk ettiği İtalyan ekip Roma ile 1-1 berabere kaldı.

İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın tur şansı! Yapay zeka açıkladı

Bu sonuçlarla beraber Fenerbahçe puanını 1'e yükseltirken, Galatasaray henüz puanla tanışamadı.

İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın tur şansı! Yapay zeka açıkladı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 2.hafta maçları ile devam edecek.

İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın tur şansı! Yapay zeka açıkladı

Galatasaray, 13 Ekim Salı günü evinde İspanyol devi Barcelona'yı konuk edecek.

İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın tur şansı! Yapay zeka açıkladı

Bu zorlu maç öncesi Barcelona teknik direktörü Hansi Flick'ten flaş bir açıklama geldi.

İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın tur şansı! Yapay zeka açıkladı

Teknik Adam dünyaca ünlü yıldız Raphinha'nın, Galatasaray karşısında forma giyemeyeceğini belirtti.

İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın tur şansı! Yapay zeka açıkladı

Fenerbahçe ise 14 Ekim Çarşamba günü İngiltere deplasmanında Aston Villa ile karşılaşacak.

İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın tur şansı! Yapay zeka açıkladı

Yeni hafta öncesinde yapay zeka, Fenerbahçe ve Galatasaray için tahminini güncelledi.

İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın tur şansı! Yapay zeka açıkladı

Football Meets Data, takımların ilk 8 ve 24'e kalma ihtimallerini yeniledi.

İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın tur şansı! Yapay zeka açıkladı

Hazırlanan tabloya göre Fenerbahçe'nin ilk 8 şansı yüzde 7.9, ilk 24 ihtimali ise yüzde 59.5 olarak belirlendi.

İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın tur şansı! Yapay zeka açıkladı

Galatasaray içinse ilk 8 ihtimali yüzde 3.5, ilk 24 şansı ise yüzde 43.3 olarak tahmin edildi.

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