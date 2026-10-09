Fenerbahçe ve Galatasaray'ın tur ihtimalleri belli oldu! Yapay zeka açıkladı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci maçlar öncesi, temsilcilerimiz Galatasray ve Fenerbahçe'nin tur ihtimalleri belli oldu. İşte yapay zekanın tahmini...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2026 17:03
Geçen sezon Trendyol Süper Lig'de mutlu sona ulaşan Galatasaray Avrupa sahnesinde ülkemizi temsil etmeye hak kazanmıştı.
Diğer temsilcimiz Fenerbahçe ise, eleme turları ve Play-Off aşamasında Fransız Kulübü, Olimpik Lyon'u mağlup ederek, uzun bir aranın ardından Devler Ligi'ne dönmenin mutluluğunu yaşadı
Temsilcilerimiz UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta mücadelelerini geride bıraktı.
Sarı-Kırmızılılar, deplasmanda Portekiz ekibi Sporting Lizbon'a 3-1 mağlup olmuştu.
Sarı-Lacivertliler ise sahasında konuk ettiği İtalyan ekip Roma ile 1-1 berabere kaldı.
Bu sonuçlarla beraber Fenerbahçe puanını 1'e yükseltirken, Galatasaray henüz puanla tanışamadı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 2.hafta maçları ile devam edecek.
Galatasaray, 13 Ekim Salı günü evinde İspanyol devi Barcelona'yı konuk edecek.
Bu zorlu maç öncesi Barcelona teknik direktörü Hansi Flick'ten flaş bir açıklama geldi.
Teknik Adam dünyaca ünlü yıldız Raphinha'nın, Galatasaray karşısında forma giyemeyeceğini belirtti.
Fenerbahçe ise 14 Ekim Çarşamba günü İngiltere deplasmanında Aston Villa ile karşılaşacak.
Yeni hafta öncesinde yapay zeka, Fenerbahçe ve Galatasaray için tahminini güncelledi.
Football Meets Data, takımların ilk 8 ve 24'e kalma ihtimallerini yeniledi.
Hazırlanan tabloya göre Fenerbahçe'nin ilk 8 şansı yüzde 7.9, ilk 24 ihtimali ise yüzde 59.5 olarak belirlendi.
Galatasaray içinse ilk 8 ihtimali yüzde 3.5, ilk 24 şansı ise yüzde 43.3 olarak tahmin edildi.
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