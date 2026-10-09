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Fenerbahçe deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk olacak

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2026 10:14
Fenerbahçe deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk olacak

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın Çaykur Rizespor'la deplasmanda karşılaşacak.

Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Hakem Ozan Ergün'ün yöneteceği 90 dakikada Furkan Ürün ve Mustafa Savranlar yardımcı hakem olarak görev yapacak.

Beşiktaş ve Gaziantep FK maçlarında yaşadığı puan kayıplarıyla zirvenin gerisinde kalan Fenerbahçe, rakiplerinin puan kaybettiği haftada Eyüpspor'u 8-0'lık tarihi skorla yenerek yeniden zirve yarışına dahil oldu.

FENERBAHÇE'DE TEK EKSİK

Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor mücadelesi öncesinde tek eksik bulunuyor.

Yaşadığı sakatlığın ardından Avusturya'da ameliyat edilen Mert Müldür, yarın oynanacak maçta takımını yalnız bırakacak.

MERT HAKAN YANDAŞ'IN CEZASI BİTTİ

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 12 ay hak mahrumiyeti verilen, daha sonra cezası 6 aya indirilen Mert Hakan Yandaş, Çaykur Rizespor maçıyla birlikte sahalara dönebilecek.

Mert Hakan Yandaş, teknik direktör İsmail Kartal'ın görev vermesi halinde uzun bir aradan forma şansı bulacak.

MİLLİ ARADA AZERBAYCAN'A GİTTİ

Milli maçlar sebebiyle lige verilen arada hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Azerbaycan'da bir de hazırlık maçı oynadı.

Azerbaycan'ın Turan Tovuz ekibiyle karşı karşıya gelen sarı-lacivertliler, N'Golo Kante ve Çağrı Hakan Balta'nın golleriyle mücadeleden 2-0 galip ayrılmıştı.

GÖZLER GOLCÜLERDE

Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçı öncesinde gözler Vedat Muric ve Romelu Lukaku'da olacak.

Eyüpspor karşısında fileleri 4 kez havalandıran Vedat Muric, Rize deplasmanında ilk 11'e yakın. Milli arada takımı Belçika'yla iyi bir performans ortaya koyan Romelu Lukaku da İsmail Kartal'ın gol yollarındaki kozlarından biri olarak forma bekleyecek.

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