CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Fenerbahçe Bartuğ’a tebrik

Bartuğ’a tebrik

İlk kez A Milli Takım’a seçilen Bartuğ Elmaz, Belçika ve İtalya mücadelelerinde forma giydi ve sergilediği performansla da beğeni kazandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2026 06:50
Bartuğ’a tebrik
İlk kez A Milli Takım'a seçilen Bartuğ Elmaz, Belçika ve İtalya mücadelelerinde forma giydi ve sergilediği performansla da beğeni kazandı. Genç oyuncunun bu performansına teknik direktör İsmail Kartal da kayıtsız kalmadı. Kartal'ın Bartuğ'a "Güzel işler yaptın. Seni tebrik ederim. Daha iyisini de yapabilecek potansiyelin var" dediği öğrenildi.
Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
F.Bahçe'de Asensio paniği! Yeni kriz yaşanabilir
Barcelona'da şok gelişme! G.Saray maçında yok
DİĞER
Dünyanın en güçlü özel kuvvetleri belli oldu! Bordo Bereliler kaçıncı sırada?
Başkan Erdoğan'dan fon iddiaları üzerinden muhalefete tepki: FETÖ'cü alçaklardan öğrendikleri taktiklerle bize saldırıyorlar
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kupada 3. Tur eşleşmeleri belli oldu!
F.Bahçe'den Pavlidis'e dev teklif!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Birliği yeni teknik adamını açıkladı! G.Birliği yeni teknik adamını açıkladı! 15:17
Barcelona'da şok gelişme! G.Saray maçında yok Barcelona'da şok gelişme! G.Saray maçında yok 14:47
Fırtına, Samsunspor'a konuk olacak! Fırtına, Samsunspor'a konuk olacak! 13:43
Ümit millilerin rakibi Çekya! Ümit millilerin rakibi Çekya! 13:35
İsmail Kartal'dan flaş karar! İşte F.Bahçe'nin 11'i İsmail Kartal'dan flaş karar! İşte F.Bahçe'nin 11'i 12:36
G.Saray maçının VAR'ı belli oldu! G.Saray maçının VAR'ı belli oldu! 12:08
Daha Eski
Aral Şimşir'den Trabzonspor ve Franculino Dju itirafı! Aral Şimşir'den Trabzonspor ve Franculino Dju itirafı! 12:06
F.Bahçe'den 5 isimlik transfer operasyonu! F.Bahçe'den 5 isimlik transfer operasyonu! 11:58
Hacıosmanoğlu'ndan Turkuvaz Medya'ya teşekkür Hacıosmanoğlu'ndan Turkuvaz Medya'ya teşekkür 11:36
Kupada 3. Tur eşleşmeleri belli oldu! Kupada 3. Tur eşleşmeleri belli oldu! 10:24
F.Bahçe, tek eksikle Rizespor karşısında F.Bahçe, tek eksikle Rizespor karşısında 10:14
Toprak Endonezya Grand Prix'sinde yarışacak Toprak Endonezya Grand Prix'sinde yarışacak 10:12