Bartuğ’a tebrik

İlk kez A Milli Takım’a seçilen Bartuğ Elmaz, Belçika ve İtalya mücadelelerinde forma giydi ve sergilediği performansla da beğeni kazandı.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2026 06:50
İlk kez A Milli Takım'a seçilen Bartuğ Elmaz, Belçika ve İtalya mücadelelerinde forma giydi ve sergilediği performansla da beğeni kazandı. Genç oyuncunun bu performansına teknik direktör İsmail Kartal da kayıtsız kalmadı. Kartal'ın Bartuğ'a "Güzel işler yaptın. Seni tebrik ederim. Daha iyisini de yapabilecek potansiyelin var" dediği öğrenildi.