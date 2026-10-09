11’in 10’unu belirledi

F.Bahçe, milli ara dönüşünde perdeyi Rize'de açacak... Araya 8-0'lık Eyüpspor galibiyetiyle giren sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal, bu karşılaşmada görev verdiği bazı isimleri kulübeye çekecek. 65 yasındaki çalıştırıcı, hafta içinde yaptığı taktik idmanlarda da Rizespor karşılaşmasının ilk 11'ini büyük ölçüde belirledi. Kartal'ın 11 isimden 10'unu netleştirdiği sadece ileri uçta kime sans vereceğini belirlemediği öğrenildi. Kartal, Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi ve Greenwood'dan vazgeçmeyecek. Kerem Aktürkoğlu yerine sol kanatta Oguz Aydın'ı, 10 numara bölgesinde de İrfan Can Kahveci yerine Asensio'yu sahaya sürecek. Tecrübeli çalıştırıcı, ileri uçta ise Lukaku'yu mu yoksa Vedat'ı mı oynatacağına henüz karar vermedi. Kartal, yapılacak son taktik çalışmanın ardından kararını verecek. Gelen bilgilere göre forma %60 Vedat'ın...

OĞUZ KEREM'İ GEÇTİ

A Milli Takım'a seçilen Oğuz Aydın, Uluslar Ligi maçlarında Kerem Aktürkoğlu'dan daha fazla süre aldı. İlk üç maça 11'de baslayan Oğuz, toplamda 236 dakika sahada kaldı. Kerem Aktürkoğlu ise 137 dakika oynayabildi. Tecrübeli oyuncu, milli takımdaki performansının ödülünü de Rize'de 11 baslayarak alacak.